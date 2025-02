Fiecare barbat are standardele lui si cauta un anumit tip de femeie care sa-l completeze si sa-l implineasca din toate punctele de vedere. Iata 5 tipuri de femei care nu sunt trecute pe lista candidatelor la maritis, in opinia barbatilor chestionati de site-ul de matrimoniale Samantha’s Table Matchmaking.

1. Femeia “Traiesc numai pentru tine”

Este tipul de femeie care se agata cu disperare de un barbat. La inceput el este flatat de atentia pe care o primeste din partea unei femei, insa, cu timpul, este pur si simplu sufocat de atata dragoste. Barbatii au nevoie de o femeie independenta si nu de cineva care sa stea toata ziua la usa, asteptandu-l sa vina acasa.

2. Femeia “Vreau un tata!”

O vezi numai alaturi de barbati mult mai in varsta decat ea si asta pentru ca are nevoie de un tata, nu de un iubit sau de un sot. La inceput, barbatii pot fi incantati de faptul ca li se cere permisiunea sa se faca X sau Y, ca li se cere parerea sau sfatul, insa, cand isi vor da seama ca langa ei se afla o femeie care traieste ca-n adolescenta cu dorinta de a-i atrage atentia “taticului”, vor iesi rapid din relatie.

3. Femeia “Ii dau raportul mamei!”

Este femeia care nu ia nicio decizie de una singura, daca nu s-a consultat in prealabil cu mama. Vorbesc la telefon de zeci de ori pe zi. La inceput, barbatii pot fi atrasi de ideea de a avea alaturi o femeie grijulie, care se intelege perfect cu familia ei, insa nu vor fi prea incantati sa afle ca femeia de langa ei ii cere permisiunea mamei pentru lucruri care ii privesc doar pe ei.

4. Femeia “Am aflat un secret”

Este femeia care stie toate barfele din cartier si moare de nerabdare sa i le spuna barbatului de langa ea si tuturor. La inceput, barbatii pot fi atrasi de modul in care vorbeste, de glumele ei, dar vor incepe sa se gandeasca daca nu cumva, la un moment dat, sunt si ei insisi subiecte savuroase in conversatiile ei cu alte persoane.

5. Femeia “Vreau si eu”

Este tipul de femeie care vrea sa fie cel putin la fel de “buna” ca restul persoanelor pe care le cunoaste personal. Si-a luat X haina de blana, vrea si ea. Familia Y a plecat in vacanta in strainatate, vrea si ea. Vorbeste constant despre ceea ce fac altii si ceea ce au altii. Toate aceste lucruri pun presiune pe barbat, care incepe sa se gandeasca daca nu cumva femeia are o problema cu ea insasi.

