Testarea bucureștenilor | Gabriela Firea a făcut plângere penală împotriva lui Nelu Tătaru!

”S-a depus plângere la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2 împotriva ministrului Nelu Tătaru și a DSP București pentru abuz în serviciu și zădărnicirea combaterii bolilor. Ca și când noi am fi dorit să organizăm un laborator de analize permanent, nu doar ocazional. Am încercat să avem un dialog cu ei, am trimis adrese, pentru că aș fi vrut să primi un răspuns. Nu am primit nimic”, a spus Gabriela Firea la un post TV, luni seara.

Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a blocat testarea de tip anticorpi începută de Primăria Capitalei, prin ASSMB, la Arena Naţională, acesta fiind motivul plângerii.

Primăria Capitalei începuse testarea pentru studiul ştiinţific care urma să arate gradul de contaminare a populaţiei din Capitală, circulaţia virusului şi procentul de imunizare pe cale naturală a bucureştenilor.