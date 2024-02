De ce te curentezi? In fizica, fenomenul are denumirea de incarcare electrostatica. Ce se intampla mai exact? Pielea ta prin frecarea de diverse suprafete se incarca electric. Spre exemplu, picioarele care se freaca de covor in timpul mersului sparg atomii de pe aceasta suprafata, eliberand o anumita cantitate de electroni ce ajung pe corpul nostru! Odata incarcat electric, organismul va reactiona prin acel mic soc electric la atingerea unui obiect metalic. Sa zicem ca atingi clanta, un obiect conductor: in acel moment, electronii de pe corpul tau se transfera pe clanta, urmand a ajunge pe podea, acolo unde exista atomi fara electroni. Asadar, electronii transferati pe clanta fac posibil acel soc electric(e de fapt vorba despre formarea unui curent electric). La fel se intampla si cand atingi o alta persoana si simti ca te curentezi. E firesc, deoarece si organismul uman este un conductor.

Cum sa indepartezi energia statica:

Evita sa te imbraci cu haine din materiale sintetice. Aceste textile produc energie statica, deoare absorb mai putina apa. Poti renunta la ele, alegand haine din in sau din bumbac. Pielea iti va multumi si nici nu te vei mai curenta, atingand diverse suprafete sau alte persoane. Daca trebuie, totusi, sa porti haine din sintetice, poti descarca energia statica, prinzand de haina respectiva un mic obiect din metal( ac, agrafa sau o brosa). In cazul unei rochii/fuste din material sintetic, da-ti cu o crema hidratanta inainte de imbracare sau sa umezeste-ti palmele si atinge apoi fusta.

Creste nivelul de umiditate. Energia statica e favorizata de mediile uscate. Tocmai din aceasta cauza te curentezi frecvent iarna, cand aerul e foarte uscat si porti mai multe materiale sintetice(geaca de fas, spre exemplu). Asadar, umezeste mainile inainte de a atinge o suprafata metalica sau un alt om. Vei evita astfel producerea de energie statica. De asemenea, e bine sa te dai cu creme de corp dupa ce faci dus, astfel incat pielea sa aiba suficienta umiditate pentru a elimina energia statica. In camerele cu aer foarte uscat, poti instala un umidificator sau poti deschide mai des fereastra.

Foloseste-te de metal. Metalul in contact cu un alt metal poate prelua socul in caz de energie statica. Astfel, in loc sa intinzi mana spre clanta, mai intai introdu cheia in broasca. Atingerea unui obiect din metal este valabila si in cazurile in care urmeaza sa folosesti diverse device-uri precum precum telefonul, calculatorul, laptopul etc.

Foloseste produse antistatice. In cazul suprafetelor din plastic sau lemn, poti utiliza produse de curatare antistatice. Exista multe astfel de produse, precum un pamatuf antistatic, servetele sau spray-uri. Cum scriam si mai sus, frecarea produce energie statica. Pentru a evita micile socuri, incearca sa nu mai tarsai picioarele pe covor sau, daca nu poti controla mersul, da pe covorul din fibre sintetice cu un antistatic. O alta solutie ar fi sa adaugi in apa pe care o folosesti pentru a peria covorul cateva picaturi de balsam de rufe.

Mentine parul hidratat. Parul uscat se electrizeaza mai usor. Sterge-l cu un prosop din bumbac si usuca-l la o temperatura scazuta cu un foen cu ioni. Utilizeaza, de asemena, o perie cu fire de par naturale . Evita plasticul, deoarece este conductor electric. Ar fi bine sa-l inlocuiesti cu lemn sau chiar metal. O alta solutie pentru parul electrizat, pe langa fixativ, este folosirea de produse speciale pentru parul uscat, cum ar fi balsamul care nu necesita clatire.

De ce nu te curentezi cand ploua? Sarcina electrica nu are timp sa se acumuleze pe corp, ea fiind disipata de apa.

