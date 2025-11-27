Incidentul a avut loc în zona stației de metrou Farragut, la doar câteva sute de metri de Casa Albă, în jurul orei 14:15. Doi soldați ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest — Andrew Wolfe, 24 de ani, și Sarah Beckstrom, 20 de ani — au fost răniți grav la doar o zi după ce depuseseră jurământul militar.

„Îi țin mâna chiar acum. Rana este mortală. Nu se va recupera”, a declarat Gary Beckstrom, tatăl tinerei de 20 de ani, pentru The New York Times. Acesta a refuzat să facă alte comentarii.

Atacatorul, un afgan cu legături anterioare cu CIA

Suspectul, identificat de autorități drept Rahmanullah Lakanwal, 29 de ani, a fost rănit în timpul confruntării și se află internat în spital, fiind în stare stabilă. FBI a publicat deja fotografia sa de identificare.

Procurorii afirmă că Lakanwal, care lucrase anterior într-o unitate militară afgană susținută de CIA, a deschis focul asupra celor doi militari folosind un revolver Smith & Wesson de calibru .357, într-un atac „de tip ambuscadă”.

Acesta este acuzat de tentativă de omor calificat și de deținere a unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni violente. Motivul atacului rămâne neclar, potrivit procurorului federal Jeanine Pirro.

Controverse politice după atac

Președintele Donald Trump a reacționat dur, catalogând incidentul drept „un atac monstruos” și anunțând că toți cetățenii afgani care au intrat în SUA în ultimii cinci ani vor fi investigați.

Trump a precizat că Lakanwal ar fi ajuns în Statele Unite în septembrie 2021, în contextul retragerii trupelor americane din Kabul. Totuși, documente consultate de CNN arată că statutul de azil al suspectului a fost aprobat în aprilie 2025, în timpul administrației Trump.

„Voi face tot posibilul ca autorul acestei atrocități să plătească prețul maxim”, a transmis președintele.

Scene de panică în centrul Washingtonului

Martori aflați în zonă au povestit că s-au auzit mai multe focuri de armă în succesiune. Unii au căutat refugiu în magazine și cafenele. Imagini surprinse la fața locului arată un militar căzut la pământ, lângă geamurile sparte ale unui adăpost de autobuz.

Poliția susține că atacatorul a acționat singur: „S-a apropiat de colțul străzii și a deschis focul imediat asupra membrilor Gărzii Naționale”, a declarat Jeffrey Carroll, adjunct al Poliției Metropolitane din Washington DC.

Starea victimelor: informații contradictorii

Atât Beckstrom, cât și Wolfe se află în stare critică, a confirmat directorul FBI, Kash Patel. Inițial, guvernatorul statului West Virginia anunțase că cei doi militari au murit, însă ulterior și-a corectat declarația, afirmând că primește „informații contradictorii”.

„Ne rugăm pentru acești tineri curajoși și pentru familiile lor”, a transmis acesta pe platforma X.

Măsuri suplimentare de securitate

Casa Albă a anunțat că alți 500 de membri ai Gărzii Naționale vor fi trimiși în capitală. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că incidentul „nu va face decât să întărească determinarea administrației de a asigura siguranța Washingtonului”.

În ultimele luni, peste 2.300 de membri ai Gărzii Naționale din opt state patrulează străzile capitalei, în urma ordinelor președintelui Trump, care a declarat stare de urgență în contextul creșterii criminalității.