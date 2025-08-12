”Încearcă să ne arate că el nu e ca Iohannis. Adică, el nu se duce în străinătate, el se duce în Republica Moldova și la București.

Domnul Nicușor Dan face această campanie de umanizare, dacă vreți, a funcției prezidențiale, de PR pentru el de personaj așa, în vreme ce în partea cealaltă, Bolojan și echipa lui guvernamentală sunt pilaf.

Nu că sunt pilaf pentru că îi face cineva pilaf, se fac ei pilaf pentru că sunt incapabili să guverneze.

Domnul acesta numit Nicușor Dan n-a zis nimic despre aceste mari scandaluri, cum ar fi scandalul cu pensiile administrate privat, cu alte chestiuni legate de partea economică, pentru că pare că pe domnul Nicușor Dan nu-l mai interesează acest aspect”, a spus Robert Turcescu.