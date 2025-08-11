O firmă controlată de Ungaria a primit de curând licență de exploatare a unui zăcământ de sare în județul Cluj. Zăcământul are zeci de milioane de tone de sare, dar este pentru prima dată când o altă companie decât Salrom SA, care deține monopolul pe piața sării din România, primește o astfel de licență. Aprobarea licenței vine după 15 ani de proceduri administrative, potrivit presei.

Totul în contextul în care, până azi, nu s-au luat măsuri după dezastrul de la Salina Praid, iar președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan lasă să plece din țară resursele cele mai importante în timp ce noile măsuri de austeritate îngenunchează românii și împing țara în faliment și sărăcie.

Potrivit unei evaluări de impact, rezervele de sare gemă din perimetrul Valea Florilor ar fi de 26 de milioane de tone.

900.000 tone pe an pe sare ar putea fi exploatate anual in aceasta zona în următorii 30 de ani.

Cererea de sare în România este în prezent de aproximativ 1,5 milioane de tone si este acoperită în mare parte de compania de stat Salrom, prin intermediul a 7-8 mine. Capacitatea minei din Valea Florilor ar acoperi 80-90% din cererea totală anuală de sare a Ungariei sau întreaga cerere a Slovaciei, Croației și Serbiei la un loc.