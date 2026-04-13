Vicepremierul României, Tánczos Barna, a publicat luni dimineață un mesaj pe Facebook în care a comentat rezultatele alegerilor din Ungaria desfășurate duminică. Potrivit relatărilor citate de Mediafax, acesta a vorbit despre o posibilă schimbare majoră de direcție pe scena politică maghiară.

Barna a precizat că s-a aflat în Budapesta în noaptea alegerilor și a fost impresionat de amploarea reacțiilor din stradă. El a descris o atmosferă efervescentă, cu oameni care sărbătoreau peste tot: în mijloacele de transport, pe străzi, în mașini, cu steaguri, muzică și dans, totul într-un val de entuziasm general.

Oficialul român a transmis felicitări partidului Partidul Tisza, precum și liderului acestuia, Péter Magyar, considerat viitorul prim-ministru al Ungariei. El a subliniat că rezultatul alegerilor marchează începutul unei noi etape, diferită de cea anterioară atât în privința oamenilor, cât și a relațiilor cu Uniunea Europeană.

În mesajul său, Tánczos Barna a descris atmosfera din capitala ungară drept una „revoluționară”, spunând că nu a anticipat amploarea mobilizării care a dus la victoria categorică a formațiunii Tisza.

Referindu-se la fostul partid de guvernământ, Fidesz, condus de Viktor Orbán, acesta a menționat că revenirea în prim-plan nu este exclusă, amintind că astfel de situații au mai existat în trecut.

Vicepremierul a atras atenția și asupra responsabilității majore care revine noii puteri, în contextul unui rezultat electoral foarte puternic. Candidații Tisza ar fi obținut aproximativ 87% din circumscripțiile uninominale, iar o majoritate de două treimi ar putea oferi un control solid, dar implică și obligații pe măsură.

În încheiere, Barna a transmis un mesaj de echilibru, felicitându-i pe cei care se consideră câștigători și încurajându-i pe cei dezamăgiți. El a subliniat că diferențele de opțiune reflectă funcționarea democrației și a sugerat un ton optimist pentru perioada următoare.