Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost găsit, miercuri dimineaţă, în gara din Alba Iulia, impiegatul de mişcare fiind cel care a anunţat Poliţia că pe una dintre liniile de tren se află o persoană moartă.

”Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, reiese că acesta s-ar fi urcat pe un stâlp de electrificare, din staţia CF Alba Iulia, şi s-ar fi electrocutat”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.



Cadavrul bărbatului urma să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.



Anterior producerii decesului, bărbatul ar fi fost văzut cu o sticlă de alcool în mână, fiind, astfel, posibil ca acesta să se fi sinucis, susține surse citate de jurnaliştii locali de la ziarulunirea.ro.

O persoană aflată în zonă a declarat, pentru același ziar local, că în jurul orei 3:00-3:30 se afla în incinta unei clădiri din gară, și a auzit un zgomot, urmat de vaiete şi de o bubuitură, spunând că nu a ieşit din imobil să vadă ce se întâmplă.