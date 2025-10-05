Mai multe surse au confirmat pentru presă că Marius Lazurcă ar urma să fie numit săptămâna viitoare consilier prezidențial pe politică externă. Până acum, diplomatul ar fi fost propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia SIE, alături de avocatul Gabriel Zbârcea la SRI. Cu toate acestea, liderii coaliției nu ar fi primit cu căldură aceste propuneri. Totuși, președintele și-a exprimat public încrederea în Marius Lazurcă și a transmis că utilitatea lui profesională e mai mare la București decât ca ambasador.

Lazurcă, în cărți ca să devină consilierul lui Nicușor Dan



„În domnul Lazurcă am încredere, îl cunosc de mult timp. Consider că poate ajuta foarte mult dintr-o poziție centrală. Acea poziție o să vedem care va fi. Utilitatea lui profesională e mai mare la București decât ca ambasador” spune președintele.



Fostul ambasador al României în Mexic ar urma să intre în echipa care îl consiliază pe Nicușor Dan alături de Cosmin Soare Filatov. Acesta din urmă este de profesie avocat și ar urma să gestioneze aspecte juridice și instituționale în cadrul Administrației Prezidențiale.

Naumescu s-a poziționat de mai multe ori împotriva lui Donald Trump





Printre celelalte nume vehiculate pentru echipa lui Nicușor Dan se numără cel al lui Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj și diplomat. Și acesta ar fi fost una dintre variantele pentru șefia SRI.



Controversat este faptul că Naumescu s-a poziționat de mai multe ori împotriva lui Donald Trump, iar prezența sa în apropierea președintelui ar putea duce la o deteriorare și mai accentuată a relațiilor cu Statele Unite.



Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, este un alt politician despre care sursele spun că ar urma să intre în echipa lui Nicușor Dan. Și Ludovic Orban ar putea deveni consilier prezidențial în domeniul relațiilor politice interne.



Cristian Diaconescu, consilier prezidențial în Departamentul Securității Naționale și Luminița Odobescu, din Departamentul Afaceri Europene, își încheie mandatele luna viitoare.