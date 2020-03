Președintele României, Klaus Iohannis este testat pentru coronavirus după ce s-a confirmat primul caz de Covid-19 la unul dintre senatorii liberali, Vergil Chițac, potrivit unor surse Realitatea PLUS.

Premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat, vineri, ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat pozitiv cu coronavirus. Conducerea partidului va fi testată pentru COVID-19. "Mă voi izola la Vila Lac 1", a declarat Orban. În plus, ministrii vor intra in izolare.

Revenim cu detalii.