Potrivit surselor Realitatea PLUS, Cristian Tantareanu se afla acum in fata procurorilor la sediul DNA si are calitate de martor in dosarul Corbeanca privind retrocedarea de terenuri.

"Procurorii trebuie sa afle amanunte, nu despre noi (despre el si sotia sa - n.r.). Noi suntem prieteni (cu primarul Anton Valeriu - n.r.). Nu stiu amanunte, ce a facut, ce n-a facut. Asta e treaba lor sa afle (a procurorilor DNA", a declarat Tantareanu la iesirea de la DNA.

Reamintim ca primarul din Corbeanca Anton Valeriu este arestat preventiv pentru 30 de zile ca urmare a unei decizii de la finalul lunii mai a Curții de Apel București.

Procurorii îl acuza pe primarul din Corbeanca ca ar fi primit, pentru restituirea unor terenuri, mita de aproape 4 milioane de euro, cash sau in terenuri vandute ulterior de edil.