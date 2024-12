Prea putine femei asociaza clatitele cu proteinele, acestea intrand mai degraba in categoria dulciurilor, din cauza continutului de zahar si umplutirii, de regula, dulci. Dar si clatitele pot avea un continut ridicat de proteine.

Secretul clatitelor cu proteina consta in compozitia lor. In loc sa folosim faina, unt sau margarina si lapte, le inlocuim pe toate cu iaurt grecesc. Acesta are de doua ori mai multe proteine fata de cel normal si jumatate din zaharul continut de cel clasic. Mai mult de atat, este bogat in probiotice, motiv pentru care ajuta la mentinerea sanatatii intestinale.