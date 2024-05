Sfecla roșie este o sursă importantă de nutrienți necesari funcționării optime a organismului. Această legumă viu colorată este bogată în vitamina C, fibre, potasiu și mangan. Conține, de asemenea, vitamina B folat, care ajută la reducerea riscului de malformații congenitale, și betalaină, un fitonutrient care conferă nuanța superbă de roșu-violet. În plus, are un conținut redus de calorii, așadar este ideală și pentru persoanele care sunt la dietă.

Principalele beneficii ale supei de sfeclă roșie includ:

1. Proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. Compușii betalaină, responsabili de culoarea roșie a rădăcinii, au puternice proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Acest lucru înseamnă că ajută la protejarea celulelor împotriva daunelor și pot fi de ajutor în lupta împotriva afecțiunilor legate de vârstă, cum ar fi bolile de inimă. De asemenea, betalaina are proprietăți anticancerigene.

2. Scăderea tensiunii arteriale datorită concentrației mari de nitrați. Sfecla roșie este bogată în compuși numiți nitrați, care ajută la îmbunătățirea fluxului sanguin prin relaxarea vaselor de sânge. Rigiditatea arterială este redusă, iar dilatarea vaselor este stimulată, acest lucru având ca rezultat scăderea tensiunii arteriale. O scădere a tensiunii arteriale este benefică pentru evitarea bolilor de inimă și a accidentului vascular cerebral.

3. Îmbunătățirea sănătății digestive datorită conținutului ridicat de fibre și prezenței glutaminei. Sfecla roșie este una dintre cele mai bogate surse de glutamină, un aminoacid esențial pentru sănătatea și întreținerea intestinului. De asemenea, este bogată în fibre, care, pe lângă sprijinirea funcției intestinale, ajută la susținerea mediului intestinal și a bacteriilor benefice care se află acolo.

4. Creșterea performanței sportive și susținerea nivelului de energie. Studiile au arătat că sfecla roșie poate susține rezistența la efort și poate îmbunătăți performanța sportivă. De asemenea, ajută la recuperarea fizică după efort susținut, scrie DivaHair. Acest lucru se datorează nitraților din sfecla roșie, care aduc mai mult oxigen în celulele musculare, ajutând mușchii să se recupereze mai eficient.

Supa de sfeclă roșie este un preparat destul de popular în multe țări din Europa Centrală și de Est, însă ingredientele sale variază în funcție de regiune:

Supa ucraineană include cartofi, ciuperci, varză, roșii și fasole

Supa rusească include de obicei varză și cartofi, precum și carne

Supa poloneză include ceapă, usturoi, morcovi și țelină

Supă de sfeclă roșie poloneză

Această rețetă de supă de sfeclă roșie poloneză este plină de legume, are o aromă deosebită și se face rapid, în maxim 30 de minute.

Ingrediente:

1 lingură de unt sărat

1 ceapă, tăiată cubulețe

4 căței de usturoi, tocați

4 sfecle medii, decojite și tăiate în bucăți de 2 cm

2 morcovi, tăiați rondele

1 tulpină de țelină, tăiată cubulețe

2 boabe întregi de ienibahar

1 frunză de dafin

4 căni de supă de vită

2 linguri oțet de mere

1 linguriță zahăr

1/4 linguriță piper negru măcinat

Un vârf de sare

Smântână și mărar (pentru servire)

Mod de preparare:

Topește untul într-o oală mare de supă. Adaugă apoi ceapa și usturoiul și călește la foc mediu mare, până când ceapa este moale (aproximativ 5 minute). Adaugă sfecla, morcovii, țelina, ienibaharul și frunza de dafin și amestecă bine. Adaugă supa de vită și lasă să fiarbă până când legumele sunt fragede (aproximativ 10 minute). Scoate oala de pe foc și dacă vrei, strecoară legumele. Adaugă oțetul, zahărul, sarea și piperul în supă și amestecă bine. Servește cu smântână și mărar pentru un plus de savoare.

Supă de sfeclă roșie cu cartofi

Dacă preferi o supă cremă de sfeclă roșie, îți recomandăm această rețetă cu cartofi.

Ingrediente:

2-3 cartofi tăiați cubulețe

2-3 căni de sfeclă decojită, tăiată cubulețe

Ulei de măsline

1 tulpină de țelină, tăiată cubulețe

1 ceapă, tăiată cubulețe

1 cățel de usturoi, tocat

4 căni supă de pui

½ linguriță de cimbru uscat

1 frunză de dafin

1 ½ cană de lapte

1 lingură suc de lămâie

Sare și piper negru măcinat după gust

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 190 grade Celsius. Pune cartofii și sfecla într-o tavă de copt și stropește cu 1 lingură ulei de măsline. Asezonează cu sare și piper negru măcinat. Introdu legumele în cuptor și lasă-le la copt până se înmoaie, aproximativ 1 oră. Lasă-le apoi să se răcească. Pune 2 linguri de ulei de măsline într-o oală mare de supă la foc mediu și adaugă țelina, ceapa și usturoiul. Călește până ce ceapa devine translucidă, aproximativ 5 minute. Adaugă legumele fierte, supa de pui, cimbru și frunza de dafin și adu la fierbere. Când a ajuns în punctul de fierbere, redu căldura și continuă să fierbi supa până când țelina este foarte fragedă, aproximativ 45 de minute. Ia de pe foc și adaugă frunza de dafin. Fă piure în oală cu un blender până se omogenizează foarte bine. Adaugă apoi laptele și sucul de lămâie pentru a servi.

Supă de sfeclă roșie cu usturoi

Supa de sfeclă roșie din această rețetă are o consistență netedă și se poate servi fierbinte sau rece, cu ridichi crude și crutoane.

Ingrediente:

2 linguri ulei de măsline

1 ceapă mare, tocată mărunt

2 căței de usturoi, măcinați

1 kg de sfeclă roșie proaspătă, curățată și tăiată cubulețe

1.5 l supă de legume

Ingrediente pentru crutoane:

½ pâine, tăiată cubulețe mici

100 g ridichi, feliate fin

100 g feta, mărunțită

Mod de preparare:

Călește ceapa tocată într-o cratiță mare încinsă cu 1 lingură de ulei (prăjește timp de 5 minute până când ceapa se înmoaie ușor). Adaugă usturoiul, amestecând pentru a se combina timp de 1 minut, apoi adaugă sfecla roșie și gătește timp de 15 minute. Toarnă supa de legume și adu totul la fierbere. După ce a dat în clocot, redu focul și fierbe neacoperit timp de 30 de minute sau până când sfecla roșie este fragedă. Condimentează bine, lasă să se răcească puțin, iar apoi adaugă în blender și amestecă până la omogenizare. Între timp, pentru a face crutoanele, încălzește cuptorul la 250 grade Celsius și pune pâinea tăiată bucăți pe o tavă de copt stropită cu 1 lingură de ulei și puțină sare. Prăjește până devin aurii. Servește supa în boluri, adăugând deasupra crutoanele, ridichile și feta mărunțită.

Așadar, supa de sfeclă roșie este o modalitate excelentă de a introduce în dieta ta această legumă deosebit de sănătoasă. Încearcă aceste 3 rețete delicioase și bucură-te de beneficiile sfeclei, dar și de gustul dulce-acrișor al preparatelor culinare.

