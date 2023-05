Supa cremă de mici are 3 ingrediente mari și late: mici, cartofi prăjiți și lapte. Totul blenduit și amestecat la un loc, pentru deliciul…nostru?

Am ajuns pe la apus la restaurantul care servește minunăția asta, pe o super căldură, adică perfect pentru o ciorbă răcoritoare de mici. Supă cremă, pardon. Ca să fie tabloul complet, am făcut pairing cu o bere fără alcool, care numa’ bine s-a și încălzit până a venit comanda. Plus două chifle japoneze.

