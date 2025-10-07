S-au cheltuit de ani buni sume uriașe de bani pentru promovarea ideii că Oradea și județul Bihor sunt cele mai frumoase și mai bine organizate unități administrativ teritoriale din România. Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune, APTOR, a deblocat sume enorme, care variază între 5 și 17 milioane de lei.



Vorbim despre promovare pe internet și evenimente de anvergură care ar fi trebuit să atragă tot mai mulți turiști în zonă. Cu toate acestea, efectele acestor cheltuieli nu sunt vizibile. Potrivit presei, Oradea a atras în 2024 puțin peste 235.000 de turiști, cu 14.000 mai puțin decât stațiunea Băile Felix. În plus, numărul turiștilor din 2024 este aproape egal cu cel din 2013, cu doi ani înainte de înființarea APTOR.

Bolojan, principalul beneficiar



Foarte vizibil este faptul că principalul beneficiar al banilor cheltuiți în numele promovării Oradiei este Ilie Bolojan. În niciun material de promovare sau eveniment nu a fost omisă amintirea numelui actualului premier, chiar și pe vremea când nu mai era primar. La conducerea Asociației pentru Promovarea Turismului, de unde au venit banii, a fost chiar Mihai Jurca, cel care a ajuns astăzi șeful cancelariei prim-ministrului.



Ilie Bolojan se bucură de mulți ani de o imagine bună în cadrul trustului Intact, de care aparțin mai multe televiziuni și posturi de radio. De altfel, premierul a fost invitat la un podcast chiar după ce a devenit președinte interimar PNL, în ultima zi a campaniei electorale din 2024. Acolo, mitul „salvatorului” și al Oradiei excepționale a fost întreținut de moderator.

Peste 5 milioane de lei, contracte pentru promovare

Pentru un eveniment organizat de trustul Intact în Piața Unirii din Oradea, APTOR a plătit de-a lungul a 5 ediții sume considerabile, care au crescut de la an la an. În 2025, au fost achitați peste 1,1 milioane de lei. În total, pentru toți anii, vorbim despre peste 5,1 milioane de lei. În același timp, televiziunile și radiourile din trustul Intact au continuat să promoveze imaginea lui Ilie Bolojan și a „Oradiei”.