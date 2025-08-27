Potrivit poliției, Emely Martinez, 35 de ani, își desfășura activitatea într-un salon de înfrumusețare din Pinellas Park, unde se prezenta drept „tehnician în fațete”. Ea percepea până la 3.000 de dolari pentru fiecare tratament, atrăgând clienți care căutau soluții estetice mai ieftine decât cele oferite de cabinetele stomatologice autorizate.

Victime cu infecții și leziuni dentare

Mai multe persoane care au apelat la serviciile femeii au ajuns să sufere infecții severe și leziuni dentare. În unele cazuri, pacienții au fost nevoiți să plătească sume considerabile pentru intervenții medicale complexe menite să repare daunele provocate.

Asociația Dentară Americană (ADA) a emis un avertisment public, subliniind că astfel de practici ilegale pot avea consecințe ireversibile asupra sănătății orale. „Utilizarea materialelor neaprobate și lipsa unei pregătiri medicale corespunzătoare expun pacienții la riscuri grave, de la infecții până la pierderea definitivă a dinților”, au transmis reprezentanții ADA.

Martinez se confruntă acum cu acuzații de practicare ilegală a medicinei dentare, iar autoritățile investighează numărul total al victimelor afectate de activitatea ei. Poliția a încurajat orice persoană care a fost tratată de aceasta să contacteze imediat autoritățile.