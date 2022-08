Într-un videoclip, Steven Seagal susține versiunea Kremlinului că rachetele ucrainene au ucis 53 de prizonieri în închisoarea Olenivka din regiunea Donețk.

"Dacă vă uitați la această structură atât din afară, cât și dinăuntru, seamănă cu o rachetă sau cu un proiectil. Dacă vă uitați la paturi și la celelalte lucruri, cu siguranță nu este vorba despre un atac cu bomba", a afirmat Segal.





Actorul a făcut o vizită separatiștilor din estul Ucrainei, unde s-a întâlnit și cu Denis Pușilin, liderul separatiștilor pro-ruși. Imaginile cu Seagal au fost distribuite și de Vladimir Soloviov, propagandistul favorit al lui Putin și realizator de emisiuni la televiziunea Rossia-1.



Segal: Am văzut resturi de rachete HIMARS, am mai văzut resturi de HIMARS înainte.

Moderator TV rus: Ești sigur că alea erau rachete HIMARS? Ucraina spune că a fost o explozie din interior, nu rachete din afară.

Segal: Știu câteva ceva despre astfel de lucruri. Îți pot spune că nu a fost o bombă care a explodat din interior.





Meanwhile in Russia: Moscow\"s mouthpieces pulled out what they see as one of their big guns, Steven Seagal. Here are some highlights from his state TV appearance tonight, where he was spreading Kremlin propaganda like there\"s no tomorrow. pic.twitter.com/cDCKHfI2Vb