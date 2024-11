CUM PLĂNUIA AVOCATA SĂ UCIDĂ TREI PERSOANE, STENOGRAME ȘOCANTE

AVOCATA: Da până marți îi rezolvi!

DOMN: Până marți, miercuri, pe unu, pe Patricia.

AVOCATA: Ok.

DOMN: Pe Patricia.

AVOCATA: Ok.

DOMN: Nu pe toți, n-am cum.

AVOCATA: Da.

DOMN: N-am cum că Patricia e în Dublin.

AVOCATA: Da.

DOMN: Pe Patricia și pe ăla. Dacă e și ăla, e ăla. M-ai înțeles?

SURSA: procurori



Avocata îl sfătuiește apoi pe asasinul plătit cum să procedeze astfel încât să nu fie prinși.



AVOCATA: Dacă ăla nu e lângă ea n-ai nicio (neinteligibil), dacă ăla e lângă ea rămâne martor și nu-i bun. (nr. se referă la concubinul Patriciei)

DOMN: E clar.

AVOCATA: Și știi nu? N-are voie să rămână martor în situația asta.

DOMN: Nu, nu, clar asta.

AVOCATA: Dacă e singură, o dilești singură și ăla se duce, * lui, nu ne interesează, dar dacă e cu ea...

DOMN: Pa, la revedere. Cum prinde locul, să facem un traseu să, sunt multe chestii care nu pot să ți le spun, le știi, le deduci că nu ești, înțelegi?

AVOCATA: Da.

SURSA: procurori

Șocant este faptul că asasinul plătit îi povestește femeii planul pe care îl are pentru a-i ucide pe fosta iubită a fiului ei și pe actualul ei concubin.



DOMN: Eu nu pot dacă ea stă toată ziua așa în lume, n-ai cum.

AVOCATA: Dacă ăla e la muncă...

DOMN: Eu spun, pe ea. Trebuie s-o prinzi undeva unde nu se vede.

AVOCATA: Da.

DOMN: Să se afle peste câteva ore. Mai o mută de acolo...

AVOCATA: Să aveți timp de plecat.

DOMN: Exact, bravo! M-ai înțeles? Vezi, ești deșteaptă. M-ai înțeles, asta e.

SURSA: procurori

Mai mult, avocata îi spune asasinului plătit că ar fi comis chiar ea crima, însă persoanele vizate sunt în altă țară.



AVOCATA: Ți-am zis că o făceam singură. Bine, am niște oameni acolo.

DOMN: Ai la Brimingham ă?

AVOCATA: Și la Birmingham și la Londra.

DOMN: Păi da, dar n-o găseau.

AVOCATA: Cum n-o găseau? Păi eu știam de unde a plecat. De la Vanesa.

DOMN: Păi și o știai de unde a plecat de la Vanesa da n-avea nicio legătură Vanesa cu...

AVOCATA: (neinteligibil) Vanesa, o băgam pe Vanesa la stors și spunea.

SURSA: procurori



DOMN: N-ai fost tu acolo acuma?

AVOCATA: Da mă și nu le-am spus atuncea? Zic, nu le-am spus atunci?

DOMN: Da.

AVOCATA: Zic – vă omor pe toți! nu veți rămâne unu- le-am spus de față cu ei, în ochi, i-am privit în ochi și le-am spus. Zic –nu veți rămâne unu!-

DOMN: Băi, din cauza că le-ai spus vorbele ăstea în p___a mea, s-au, au început să se ascundă. Ei stau ascunși ca să, înțelegi? Ei stau ascunși.

SURSA: procurori



Cu toate că ancheta autorităților britanice a arătat că Denis a murit în urma unui accident, după ce a fost călcat de tren, mama tânărului nu a vrut să creadă niciodată și le-a bănuit pe iubita acestuia, dar și pe alte două persoane. La un an distanță de la tragedia care a avut loc în Marea Britanie, femeia a pus la cale un plan de răzbunare și a căutat un asasin plătit pentru a o ucide pe fosta iubită a fiului său.



La finalul anului trecut, avocata din Capitală a vorbit pentru o publicație din Marea Britanie unde a spus că nu va avea liniște până nu va înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Anchetatorii au intrat pe fir și au descins la locuința femeii.