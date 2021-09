Fostul ministrul chiar a precizat că l-a observat pe premier, „în momente-cheie” dând telefoane şi aşteaptănd indicații sau aprobări.



„L-am văzut cum în momente-cheie se retrage, dă telefoane, şi aşteaptă lumină din altă parte. Momente-cheie când sunt puse pe ordinea de zi chestiuni fierbinţi cu PNDL - "Anghel Saligny", (...) au mai fost şi altele de-a lungul timpului. Timp de opt luni am stat alături şi, dacă la început am avut toată încrederea şi au fost momente în care a existat deschiderea aceasta, pe măsură ce am văzut că nu-şi respectă angajamentele şi nu respectă promisiunile pe care le dă faţă de USR-PLUS, mi-a fost tot mai clar că nu e partener cu care se poate continu”, a spus fostul ministru al Justiţiei.