Impozitul pe câștigurile din jocurile de noroc ar urma să crească de la 3% la 4% pentru pragul de sub 10.000 de lei.



Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului de Finanțe la sfârșitul săptămânii trecute prevede că impozitul pe veniturile obținute la jocurile de noroc urcă în cazul sumelor de până la 10.000 de lei de la 3% la 10%.



Modificările legislative propuse în domeniul jocurilor de noroc includ măsuri "fără precedent" în ceea ce privește taxarea, monitorizarea, controlul și aplicarea legii. Scopul principal este reducerea riscului de dezvoltare a pieței negre, în contextul unei creșteri semnificative a taxelor și impozitelor din domeniu, scrie Agerpres.



De asemenea, sursele menționează că măsurile au fost pregătite în colaborare cu structurile responsabile din cadrul Ministerului Finanțelor și ONJN și vin ca răspuns la semnalele privind creșterea pieței negre, apărută ca urmare a lipsei unor acțiuni ferme și coerente după interzicerea jocurilor de noroc în localitățile sub 15.000 de locuitori.



Sursele Agerpres susțin că pentru creșterea fiscalității, taxa de autorizare pentru jocurile online a fost majorată de la 21% la 27%, iar pentru pariurile în retail taxa a crescut de la 21% la 23%. Pentru sloturi, taxa a fost majorată de la 5.300 euro/aparat la 5.800 euro/aparat. Taxa de viciu a crescut de la 500 euro/aparat la 1.000 euro/aparat. A fost introdusă o taxă de 6,5% pe încasările din jocurile loteristice.



Totodată, se are în vedere creșterea impozitului la jucători la 4% pentru primul prag și majorarea cotelor forfetare pentru pragurile 2 și 3, mai arată sursele citate.



Potrivit surselor, impozitarea jucătorilor nu are impact asupra organizatorilor de jocuri de noroc, motiv pentru care s-a preferat taxarea suplimentară a acestora prin majorarea taxelor specifice. Un impozit mare asupra câștigurilor jucătorilor va favoriza migrația acestora pe site-urile nelicențiate, acolo unde câștigul brut al acestora este egal cu cel net. În piața neagra nu există nicio formă reala de vizibilitate sau control asupra jucătorilor și a sumelor care sunt rulate de către aceștia, iar statul este expus unor riscuri serioase la nivel economic și financiar



Ministrul Finanțelor a făcut referire la majorarea fiscalității pentru jocurile de noroc în conferința de vineri, organizată la Guvern.



"Creștem taxele de autorizare și toate celelalte taxe conexe pe jocuri de noroc într-un cuantum foarte important. La autorizare ele cresc cu un cuantum aproape 30%, dar creșterile sunt pe linie atât pentru gestionarii jocurilor, cât și pentru jucători. Jucătorilor care au câștiguri până în 10.000 de lei li se va reține de la 3% la 10% și vrem să dăm un semnal foarte important în privința taxării jocurilor de noroc despre care știm foarte bine cât de nocive sunt", declara Alexandru Nazare.



"În cazul veniturilor obținute din jocuri de noroc se propune menținerea modalității de determinare a impozitului pe venit prin aplicarea unui barem de impunere cu tranșe de venit asupra fiecărui venit brut cu cote de impunere cuprinse între 10% și 40 %. Astfel, baremul de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc se modifică după cum urmează: până la 10.000 lei inclusiv - impozit de 10%; peste 10.000 lei - 66.750 lei inclusiv - impozit de 1.000 lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000; peste 66.750 lei- impozit de 12.350 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750. În cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se propune ca impozitul datorat să se determine prin utilizarea baremului aplicabil în cazul veniturilor din jocuri de noroc, asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut să se scadă suma de 12.350 lei", se menționează în nota de fundamentare a proiectului de Lege privind unele măsuri fiscal bugetare publicat pe site-ul MF.



În prezent, veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă astfel: până la 10.000 lei inclusiv cu 3%; peste 10.000 lei - 66.750 lei inclusiv cu 300 de lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 lei; peste 66.750 de lei cu 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 de lei.

