Sprijin financiar pentru fermieri din partea statului. Ce SUME primesc

Crescătorii de animale vor beneficia de un sprijin financiar consistent. Obiectivul principal este acela de a îmbunătăți calitatea genetică a animalelor, de a conserva biodiversitatea și sustenabilitatea economică și ecologică.

"APIA prin intermediul centrelor judetene efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru serviciile prestate in trimestrul 3 al anului 2024. valoare ajutorului este peste 39 mil de lei si se acorda solicitantilor ce au depus cerere in cadrul acestei forme de sprijin conform ordonantei", a declarat Veronica Lungu, purtător de cuvânt APIA Mehedinți.

Pot beneficia de ajutorul de stat fermierii individuali, asociații de fermieri sau cooperativele agricole.