Spitalul morții din Iași, condus de ”PILE”. Cum a ajuns omul lui Costel Alexe la conducerea unității medicale în care au decedat 7 bebeluși

Spitalul morții din Iași, condus de ”PILE”
Spitalul morții din Iași, condus de ”PILE”


Ies la iveală noi detalii revoltătoare după moartea a șapte bebeluși în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" Iași din cauza bacteriei Serratia Marcescens. Șeful Consiliului de Administrație al unității medicale este Daniel Pilă, un apropiat al președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe. Acesta nu are nicio specializare în domeniul medical. El ar fi fost numit în funcție la propunerea PNL Iași, spun surse Realitatea PLUS. 

De altfel, Daniel Pilă a fost întrebat de presă ce îl recomandă pentru a ocupa postul de conducere, iar răspunsul lui a fost scurt: „În niciun caz nu sunt pila lui Alexe”.

Totodată, Daniel Pilă este și fost angajat la serviciilor, de unde a încasat o pensie specială de aproape 57 de mii de lei. 

Mai mult, acesta este și director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, mai spun jurnaliștii. 

Numele lui Pilă apare însă și într-un dosar al DNA, în care se anchetează dispariția unui milion de euro, bani care ar fi trebuit folosiți la reparații pentru un drum național din Iași. Potrivit presei locale, el are calitatea de martor în dosar. 