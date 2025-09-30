De altfel, Daniel Pilă a fost întrebat de presă ce îl recomandă pentru a ocupa postul de conducere, iar răspunsul lui a fost scurt: „În niciun caz nu sunt pila lui Alexe”.

Totodată, Daniel Pilă este și fost angajat la serviciilor, de unde a încasat o pensie specială de aproape 57 de mii de lei.

Mai mult, acesta este și director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, mai spun jurnaliștii.

Numele lui Pilă apare însă și într-un dosar al DNA, în care se anchetează dispariția unui milion de euro, bani care ar fi trebuit folosiți la reparații pentru un drum național din Iași. Potrivit presei locale, el are calitatea de martor în dosar.