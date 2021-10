"E o situatie disperata la nivelul tuturor zonelor care ingrijesc Covid pentru ca numarul pacientilor in stare grava e foarte mare. Numarul paturilor disponibile care pot asigura oxigen e limitat. Activitatea de manageriere a paturilor libere e foarte grea, activitatea servicului de ambulanta e ingreunata. Pentru garda de azi, paturile inseamna o gura de aer. Au trecut prin mana noastra, in cele cateva ore de noapte, 30 de pacienti, 20 i-am internat in diverse zone, pentru alte doua persoane asteptam sa se faca externari pentru a le trata in paturi libere. La serviciul de la UPU de la Spitalul "Sfantul Spiridon" s-au primit permanent noaptea trecuta pacienti", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Carmen Dorobat, fost manager la Spitalul de Boli Infecțioase "Sf. Parscheva", din Iași.

Intrebata daca printre pacientii Covid de aseara au fost si persoane care s-au dua la moastele Sfintei Parascheva, Dorobat a replicat: "Nu am avut niciun pacient care sa vina de la moaste. E putin probabil ca un astfel de pacient sa vina la spital, de la momentul infectarii pana la aparitia simptomelor este o perioada de timp."

"In zona de pelerinaj am vazut ordine, pe masura ce se intra stateau la o distanta corespunzatoare si cu masca", a mai spus Carmen Dorobat.