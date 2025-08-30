Serviciile secrete sud-coreene și occidentale au afirmat că Phenianul a trimis, în 2024, peste 10.000 de soldați în regiunea rusă Kursk, aflată pe atunci sub ofensiva Kievului, precum și obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Potrivit Seulului, peste 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți în aceste lupte, o afirmație pe care Phenianul nu a confirmat-o.



Kim s-a adresat familiilor vineri, a informat agenția oficială de presă KCNA, după ce s-a întâlnit doar cu unele dintre ele săptămâna trecută la o altă ceremonie publică recompensând soldații."M-am gândit mult la familiile celorlalți martiri care nu au fost prezente. Așa că am organizat această întâlnire pentru că am vrut să întâlnesc și să consolez familiile îndoliate ale tuturor eroilor și să le alung o parte din durerea și chinul lor", a declarat liderul în discursul său, potrivit KCNA.

El s-a angajat să ridice un monument în capitală și să dedice o nouă stradă memoriei familiilor îndoliate, promițând sprijin deplin al statului pentru copiii soldaților.





Phenianul și Moscova sunt legate printr-un acord de securitate și apărare din 2024.



Liderul nord-coreean va participa miercuri la o paradă militară uriașă la Beijing, marcând împlinirea a 80 de ani de la sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial, unde sunt așteptați alți aproximativ 25 de lideri străini, printre care Vladimir Putin, scrie Agerpres.





Aceasta va fi prima vizită a lui Kim Jong Un în China din ianuarie 2019 și prima sa călătorie în străinătate de la cea pe care a făcut-o în septembrie 2023 la Vladivostok, Rusia, la invitația lui Putin.



În total, Kim Jong Un a făcut doar aproximativ zece călătorii în afara țării sale de când a ajuns la putere în 2012.

