Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București la data de 20 decembrie 2023. Acțiunea vizează drepturi financiare care, potrivit reclamanților, nu ar fi fost acordate corespunzător.

Conform celei mai recente declarații de avere, publicată în iunie 2025, Mădălina Corlățean a avut în anul anterior un venit de 112.577 de lei din activitatea de cadru didactic, echivalentul unui salariu lunar de aproximativ 9.381 de lei.

Mai exact, pe portalul instanțelor de judecată apare înregistrat un proces în care angajați ai Școlii Speciale nr. 7 din București, inclusiv Mădălina Corlățean, alături de colegii săi și de sindicatul unității, solicită recalcularea indemnizațiilor de concediu de odihnă pentru perioada 2019–2023.

Conform acțiunii depuse, reclamanții cer ca instituția să includă în calculul acestor indemnizații și cuantumul indemnizației de hrană, acordată începând cu luna decembrie 2018. De asemenea, solicită plata diferențelor rezultate între sumele deja încasate și cele care li s-ar fi cuvenit în urma recalculării, actualizate cu rata inflației, precum și achitarea dobânzii legale penalizatoare aferente.

Reclamanții susțin că fac parte din personalul didactic, auxiliar și nedidactic al școlii, iar modul în care au fost calculate indemnizațiile de concediu ar fi generat pierderi financiare, întrucât nu a fost inclusă indemnizația de hrană prevăzută de lege. Cazul urmează să fie analizat de instanțele competente.