Potrivit Josettei Riza, exista o relația strânsă dintre Ionuț Bazac și Coldea. Astfel, fostul șef SRI ar fi primit o mașină de lux a brandului reprezentat de Bazac, care ar fi parcată în garajul vilei de la Monaco a lui Bogdan Neidoni, despre care se speculează că în realitate ar fi tot a lui Coldea.



sursă foto: Culisele Statului Paralel

De asemenea, soția fostului deputat a povestit că familia Bazac ar fi colectat pentru campania electorală a lui Mircea Geoană circa 16 milioane de euro, potrivit estimărilor făcute chiar de Cristian Rizea. Cu o parte din bani s-ar fi cumpărat o garsonieră-studio într-un bloc de lux, achiziție estimată la 1,5 milioane de euro.





sursă foto: Culisele Statului Paralel

În tot acest timp, Cristian Rizea nu știa ce i se pregătește și că mulți dintre cei în care avea încredere aveau să-I întoarcă spatele.





TUFAN, BUZDUGANUL LUI COLDEA. CUM ÎL AMENINȚA PE RIZEA “SĂ SE POTOLOEASCĂ”?



“Soțul meu nu știa despre adversitatea pe care i-o poartă Florian Coldea. (...) La un moment dat, prin 2014,a fost chemat în casa unor prieteni, de către domnul Mihai Tufan (un vechi apropiat al lui Florian Coldea și Doru Trăilă, - N.R.) și l-au întrebat direct<<Cum, tu își dorești să fii director la SIE?>>. Soțul meu (C. Rizea) auzea pentru prima dată asta și le-a răspus: <<Nu, cum așa?!>>.

Potrivit soției fostului deputat, explicația primită de acesta ar fi fost că un grup de generali din SIE, printre care și Adrian Isac, i-ar fi spus lui Codlea că ar trebui să-l aibă ca director la SIE pe Cristian Rizea, pentru că a avut rezultate foarte bune cu PSD Diaspora.

“L-a chemat acolo ca să-i transmită să de potolească, pentru că Florian

Coldea este foarte nervos pe el. Că nu i-a plăcut deloc ce a auzit, atâtea laude și că nu e bine! Soțul meu i-a spus că nu are niciun gând, dar de atunci a început să se întrebe de ce-l deranjează pe Coldea?”

CUM L-A LUCRAT COLDEA PE RIZEA? SEBASTIAN GHIȚĂ L-A AVERTIZAT CĂ I SE PREGĂTEȘTE CEVA

Potrivit Josettei Rizea, acea a fost momentul declicului, iar amenințările generalului negru s-au dodedit a fi reale. În 2016, la doi ani de la episosdul relatat, lui Cristian Rizea i s-a deschis dosar penal, chiar în momentul în care și-a manifestat interesul de a candida pentru Primăria Sectorului 5.

“I-au făcut dosarul înainte cu 2-3 luni de alegeri. El deja era în campanie, toate sondajele de opinie îl dădeau favorit și avea șanse mari să câștige. (...) Soțul meu aflase, de pe începutul anului, că i se pregătește ceva, toată lumea îi spunea. Chiar Sebastian Ghiță l-a chemat și i-a zis <<Vorbește cu prietena ta (Elena Istode – Anaconda), că ți se pregătește ceva. Ai grijă!>>. Eu am așteptat o perioadă, am zis că sunt numai vorbe, dar apoi am decis să mă văd cu prietena mea Elena Istode și să o întreb punctual dacă știe ceva despre chestia asta? Îmi imaginam că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă cu acordul SRI, deci ar fi trebuit să știe”, a relatat J. Rizea.

SEMNALUL DE ALARMĂ: ANACONDA A REFUZAT CADOUL CELEI MAI BUNE PRIETENE

Soția lui Rizea a relatat cum a decurs întâlnirea cu cea pe care o considera prietenă de încredere.

“Am decis să ne vedem undeva, la un restaurant, (,,,) am vrut să-i fac cadou un telefon, (…) nu a vrut să-l primească, mi s-a părut ciudat, dar am înțeles după câteva luni de ce nu l-a primit, pentru că în alte condiții primea cadouri (bijuterii, haine scumpe – N.R.) de la mine fără probleme, eram prietene de 26 de ani. (

..) Am întrebat-o dacă se întâmplă ceva cu soțul meu, mi-a dat asigurări că nu, să stau liniștită. (…) Bănuiesc însă că știa, de aceea nu a primit, cadoul, nu a participat nici la botezul fiului nostru, deși zisese că vine. (…) În sală erau mulți “clienți” de-ai săi, cărora ea le făcuse dosare. De exemplu, Ovidiu Tender, Gruia Stoica, Puiu Popoviciu.”



“În ziua în care l-au luat pe soțul meu la DNA; de pe stradă, din acel moment prietenia noastră de 26 de ani s-a terminat. NU a mai contat nimic. Ea niciodată nu mi-a dat vreun mesaj de susținere, de nimic, deși eram o mamă singură cu un copil mic. Vă dați seama o prietenie de 26 de ani să se termine în felul ăsta. Pentru mine a fost o mare dezamăgire.

CULISELE IEȘIRII DIN SCENA A LUI RIZEA. CUM L-AU LUCART DRAGNEA ȘI COLDEA?



Soția fostului deputat a explicat și rolul jucat de fostul lider PSD Liviu Dragnea în ceea ce i s-a întâmplat lui Cristian Rizea.

“Era foarte bine cotat în sondajele pentru primăria sectorului 5 și Liviu Dragnea l-a chemat la el în birou, ca să-i spună că trebuie să se retragă și i-a dat de înțeles că “nu este dorit”, iar din ce s-a întâmplat ulterior a înțeles că este din zona lui Florian Coldea această dorință de a fi eliminat. Soțul mea a scris în denunțul împotriva lui Florian Coldea că celălalt candidat, Daniel Florea, ar fi plătit o sumă importantă de bani în contul domnului Coldea. (…) Idea este că procurorii pot verifica, ala cum au verificat în cazul Mircea Geoană și familia Bazac, așa pot verifica”, a explicat Josette Rizea, într-un interviu în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.

Vezi INTERVIUL integral.