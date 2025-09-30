Șoselele montane, acoperite de un strat consistent de zăpadă: imagini spectaculoase. Unde nu se circulă VIDEO

Iarna și-a făcut prezența mult mai devreme în acest an, șoselele montane din țară fiind deja acoperite de un strat consistent de zăpadă. În ciuda peisajului de poveste, una dintre ele a fost închisă circulației ca urmare a stratului de omăt depus în ultimele ore. Este vorba despre Transalpina. 

Transalpina și Transfăgărășanul, cele mai cunoscute șosele montane din România, au fost acoperite de zăpadă, potrivit imaginilor postate pe contul de Facebook Meteoplus.

„DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață, la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației”, potrivit unui comunicat al Direcției Regionale Drumuri și Poduri Craiova (DRDP).

Potrivit Meteoplus, pe Transalpina se înregistrau -4 grade marți dimineața.

A nins și pe Transfăgărășan, unde circulația este încă deschisă, dar se desfășoară în condiții de iarnă. Potrivit Meteoplus, la Bâlea Lac se înregistrau marți dimineața -3 grade Celsius.

