Transalpina și Transfăgărășanul, cele mai cunoscute șosele montane din România, au fost acoperite de zăpadă, potrivit imaginilor postate pe contul de Facebook Meteoplus.

„DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață, la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației”, potrivit unui comunicat al Direcției Regionale Drumuri și Poduri Craiova (DRDP).

Potrivit Meteoplus, pe Transalpina se înregistrau -4 grade marți dimineața.

A nins și pe Transfăgărășan, unde circulația este încă deschisă, dar se desfășoară în condiții de iarnă. Potrivit Meteoplus, la Bâlea Lac se înregistrau marți dimineața -3 grade Celsius.