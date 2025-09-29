Când e momentul potrivit pentru schimbare

Specialiștii recomandă să nu se aștepte prima ninsoare, ci să se facă trecerea atunci când temperaturile medii scad constant sub 6–8 °C. Sub acest prag, cauciucurile de vară își pierd elasticitatea și aderența, crescând riscul de accidente.

În sezonul 2025, majoritatea șoferilor vor alege să facă schimbarea în octombrie sau început de noiembrie, mai ales în zonele montane sau în regiuni unde înghețul apare frecvent peste noapte.

Cât costă anvelopele de iarnă în 2025

Prețurile variază în funcție de marcă, dimensiune și performanțe:

Opțiuni economice: de la aproximativ 150–200 lei/bucată;

Segment mediu: între 320–600 lei/bucată, cel mai frecvent interval pentru dimensiuni uzuale;

Premium sau dimensiuni mari: pot depăși 800 lei/bucată.

Astfel, un set complet de patru cauciucuri de iarnă poate costa între 600 lei (pentru variantele buget) și peste 3.000 lei pentru mașinile din gama superioară.

Costuri suplimentare pentru montaj

Pe lângă achiziția anvelopelor, șoferii trebuie să ia în calcul și montajul și echilibrarea roților, care adaugă între 120 și 300 lei la cheltuiala totală.

Specialiștii recomandă ca anvelopele să fie cumpărate din timp, pentru a prinde promoții și pentru a evita aglomerația din service-uri. O altă variantă de economisire este alegerea unor branduri de gamă medie, care oferă un raport bun între calitate și preț, precum și verificarea pachetelor de servicii ce includ montajul gratuit.