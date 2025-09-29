Deși stratul de zăpadă depus nu a creat, deocamdată, probleme majore în trafic, drumarii au început pregătirile pentru intervenții. „Utilajele dotate cu lamă vor ieși pe teren, iar material antiderapant va fi împrăștiat preventiv, întrucât în următoarele zile condițiile meteo ar putea deveni mai dificile”, au precizat reprezentanții DRDP Brașov.

Ninsoare și pe Transalpina

Fenomenul s-a manifestat și pe Transalpina (DN 67C), pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Echipele DRDP Craiova au anunțat că au acționat încă de dimineață cu utilaje și materiale antiderapante, pentru a menține carosabilul practicabil.

Zăpadă și în Pasul Prislop

Și în nordul țării, în Pasul Prislop (județul Maramureș), a nins abundent. Prefectura Maramureș a transmis că pe DN 18 sunt pregătite utilaje și rezerve de material antiderapant, gata să intervină dacă situația o va impune.

Autoritățile îi îndeamnă pe conducătorii auto să circule cu prudență, să reducă viteza și să își adapteze stilul de condus la condițiile de iarnă, mai ales pe drumurile de altitudine, unde vremea se poate schimba brusc.

