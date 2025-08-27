"Mă adresez întregii prese și opiniei publice pentru a vă semnala acest caz deosebit de grav. Voi oferi detalii asupra circumstanțelor acestora. Vă voi ruga să faceți publice circumstanțele acestuia, asfel încât, în viitor, alți copii nevinovați să nu fie atacați și tâlhăriți din cauza neglijenței celor care trebuie să asigure protecția persoanelor aflate în mall.

În acest sens, toate proble există în rechizitoriul parchetului și în sentința definitivă a justiției.

SC PROMENADA MALL SRL, în plan juridic o societate cu răspundere limitată, înregistrată într-un simplu birou, într-un bloc de birouri, în ciuda numărului extrem de mare de persoane de toate vârstele, care zilnic cheltuie timp și bani în acest uriaș centru comercial, își încalcă în mod sistematic angajamentul asumat de a asigura monitorizarea video a posibilelor incidente și de a proteja cetățenii de toate vârstele prin intermediul societății de pază angajată în acest scop", scrie Sorin Roșca Stănescu, pe site-ul corect-news.ro.

"În calitate de jurnalist de investigații cu o vastă experiență și cunoscând în detaliu cazul pe care îl semnalez, îmi asum personal întreaga răspundere pentru afirmațiile de mai sus, precum și pentru afirmațiile ce urmează.

Faptele de tâlhărie împotriva unor minori și de jefuire a acestora, practic în văzul celor care trebuie să asigure ordinea, precum și neintervenția în speță au fost dovedite în instanță, la fel ca neîndeplinirea de către conducerea mall-ului a angajamentului asumat în scris de a-i proteja pe clienți de asemenea violențe. Cu ajutorul celor care vor prelua informațiile pe care la postez, le solicit și celorlalte victime de la Mall Promenada și din țară să ne semnaleze incidentele prin care ce au trecut la adresa de email „victime.promenada@gmail.com”.

Insist asupra faptului că, în totalitate, informațiile pe care le furnizez se regăsesc în sentința definitivă a instanței de judecată care i-a condamnat la pedepse penale pe agresori", mai scrie Roșca Stănescu.

"Cabinetul de Avocat “Graziela Bârla” vă pune la dispoziție în cele ce urmează acțiunea prin care, cele două victime ale lipsei de responsabilitate a SC PROMENADA MALL solicita repararea prejudiciului suferit, precum și extras din hotărârea penală care îi viza, însă, doar pe agresori. Vă solicit sprijinul pentru a interveni în plan publicistic în scopul de a determina SC PROMENADA MALL SRL, precum și alte unități comericale de acest fel din țară, să ia măsurile necesare și legale pentru ca asemena violențe să nu se mai repete și pentru ca cetățenii de toate vârstele, în special minorii și vârstnicii, persoane fără apărare, să nu mai fie expuși în viitor unor asemenea violențe.

Rugăm alte persoane care au întâmpinat situații similare să contacteze victime.promenada@gmail.com !", mai scrie jurnalistul.