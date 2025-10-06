Acesta a declarat că se afla pe Aeroportul din Salonic nu pentru că voia se plece din Grecia, ci pentru că aștepta un prieten. Sorin Oprescu a declarat că va cere procurorului de caz să nu fie extrădat. El spune că a mai cerut și în trecut să rămână în Grecia, dar magistrații i-au refuzat doleanța.

Sorin Oprescu a mai declarat că este slăbit și că are mai multe afecțiuni, dar a spus că nu vrea să le facă publice. „Lucruri destul de serioase”, a spus fostul primar.

Sorin Oprescu a mai declarat că, alături de el se află avocatul său, dar și băiatul său. Fostul primar spune că unul dintre regretele lui este că nu se ia în considerare ce a realizat el în mandatul de primar general al Capitalei.

Oprescu afirmă că tot sistemul lucrează și consideră că tot dosarul său și arestarea au la bază motive politice.