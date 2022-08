Vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, a declarat miercuri, la un post TV, că declaraţiile premierului Ungariei - Viktor Orban de la Tuşnad au fost unele „rasiste”, iar reacţia liderului UDMR Kelemen Hunor la ceea ce s-a petrecut a fost una „moale”.

În același timp, prim-vicepreşedintele PSD nu consideră că liderul UDMR i-ar fi luat apărarea lui Viktor Orban şi că UDMR nu va ieşi de la guvernare, dar ar trebui să dea niște explicații.

„Eu nu sunt în postura să spun dacă a greşit Kelemen Hunor şi UDMR. Am fost total de acord cu ce a declarat preşedintele Iohannis acum o săptămână legat de clarificările pe care trebuie să le facă. Pe de altă parte, am văzut chiar membrii UDMR de marcă, am citit în presă, care nu sunt nici ea de acord cu ce au spus alţi reprezentanţi UDMR.

Reacţia lui Kelemen Hunor a fost moale, nu neapărat că i-a luat apărarea, dar mi s-a părut moale. Cel mai bine e să răspundă domnul Kelemen Hunor vizavi de ceea ce declară dânsul. (...) Nu cred că ar provoca ieşirea de la guvernare a UDMR. Azi am avut şedinţă de Guvern şi domnul Hunor nu a fost”, a declarat Sorin Grindeanu, la Digi 24.

Kelemen Hunor a declarat că-l cunoaşte foarte bine pe premierul Viktor Orban şi nu are nicio urmă de rasism în el, iar faptul că vrea pace nu-l face să fie ”un putinist”.

Premierul Ungariei Viktor Orban a spus, la Tuşnad, că pentru încheierea războiului din Ucraina este nevoie de o nouă strategie a Occidentului, el precizând totodată că discursul ruşilor trebuie luat în serios. Liderul Guvernului de la Budapesta susține că furnizarea Ucrainei a armelor moderne de către Occident nu va face decât să prelungească războiul, iar războiul se va încheia doar în urma negocierilor ruso-americane.

În același timp, colegul de guvern și de partid al lui Sorin Grindeanu, ministrul Apărării și președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu a taxat derapajele premierului ungar de la Tușnad.

„Orban este un caz patologic al Europei și ar trebui să îl tratăm cu toții într-un mod de acest fel. (...) În acest moment vedem cum îmbătrâneşte urât un fost copil teribil al politicii europene, pentru că este exponentul unei ţări mici, care nu poate fi băgată în seamă. Am văzut că încearcă să fie un agent al Rusiei, dar de o manieră pe care nu-şi permite să o ducă până la capăt nici măcar un asemenea gest, să zicem, de frondă la adresa Europei”, a declarat Vasile Dîncu, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, la Legile puterii, cu Alexandra Păcuraru.