Sorin Grindeanu: „ Nu înțeleg de ce se opun cei de la USR la renumărarea voturilor”

Sorin Grindeanu: Există la fiecare român o suspiciune privire la imaginile de aseara. Am sesizat Parchetul, pentru că trebuie să se facă lumină rapid în acest caz. Domnul Tudorache a făcut și o cerere de anulare a alegerilor, care va fi solutionata la BEC. (…) A fost o discutie interna, iar doamna Firea impreuna cu avocatii se vor consulta si, in cel mai scurt timp, va vor comunica decizia pe care o vor lua. Exista suspiciuni foarte mari. Aceste semne de intrebare pe care le avem cu totii legate de procesul electoral pe Bucuresti trebuie inlaturate cat mai repede. (…) Nu inteleg de ce se opun cei de la USR la renumararea voturilor. Asta ar fi clarificat intreaga situatie pentru intregul process electoral din Bucuresti si pentru intreaga democratie. (…) La Sectorul 1, dincolo de castigator, e un punct foarte grav pentru procesul electoral, care trebuie inlaturat. Nu intelegem opozitia celor de la USR in a se face lumina. (…) La Calarasi nu au vazut filmari si procese verbale anulate. Filmarile de la Sectorul 1 sunt socante pentru fiecare om. (…) Lucrul cel mai bun este că s-a deschis un dosar la parchet, acolo se va merge cu probe.