Dan Tudorache anunță FRAUDAREA scrutinului din 27 septembrie: "PSD poate cere RELUAREA alegerilor din București"

"PSD poate cere anulare alegerilor in Bucuresti. Daca la un sector s-a intamplat asa, nu s-a viciat votul primarului general?! Nu mai vreau renumarare, cer reluarea alegerilor", a afirmat Dan Tudorache.

"Tot BES este împânzit de camere. Singura cameră care este monitorizată este acea cameră. Camere (de supraveghere -n.r.) acoperit cu cutii. De ce? Din ordinul cui? In acea camera monitorizata, cand ai scos acel sac de acolo, eu zic ca e vorba de fraudarea alegerilor. In celelelate sali unde se numarau voturile, nemonitorizate, cred ca se putea intampla orice. (...) Nu aveau voie sa scoata niciun sac din acea sala fiind singura monitoarizata. Daca l-au scos, eu zic ca e frauda. Nici macar presedinte BES. (...) Reprezentantul nostru (in cadrul BES -n.r.) nu stia de aceasta procedura, a vazut imaginile la tv. A recunoscut un candidat de la USR care mergea printre saci, dar si personal tehnic. Pe imagini se vedea clar ca a fost scos acel sac din acea camera", a subliniat acesta.

In plus, social-democratul sustine ca, din postura sa de candidat la primaria Sectorului 1, nu a fost lasat sa stea "decat in cadrul usii", ca sa asiste la renumarare. "Mi-au spus ca nu am voie sa intru inauntru", a explicat el.

Mai mult, Dan Tudorache a precizat ca in aceasta dimineata, la ora 8:00, reprezentanti ai Parchetului i-au ridicat hardul cu toate imaginilie din cladire. Totodata, politia a inceput si ea o ancheta in urma imaginilor aparute in spatiul public.

Cat priveste sesizarea sa in care cerea renumararea voturilor, Tudorache a spus ca renunta la acest demers: "Pentru renumarare trebuia sa existe o decizie a celor 11 reprezentanti ai Biroului Electoral Sector 1 (BES) (presededinte, vicepresedinte, plus cei noua membri). (...) Nu pot face speculatii (legate de informatia potrivit careia preşedintele Nicolae Sprîncu a fost confirmat la infecţia cu noul coronavirus - n.r.), poate că omul e bolnav. Nu aveam aceste imagini la momentul cand am facut solicitarea. Voi face solicitare la BEC pentru reluare alegeri".