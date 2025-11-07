Sorin Grindeanu îi atacă dur pe Bolojan și Nicușor Dan: „Se dă șpagă de milioane pentru audiențe la nivel înalt”

Sorin Grindeanu continuă atacurile la adresa Coaliției
Sorin Grindeanu vine cu un avertisment dur pentru Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Acesta susține că situația economică e în stare critică pentru că afaceriștii au ajuns să dea șpăgi de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Citez, Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire, o referire directă la fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. 

„România a ajuns astăzi, din punct de vedere economic, ca un autobuz fără frâne, în care șoferul își face selfie-uri în loc să țină bine de volan.

Am ajuns în situația absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei. Nu mamele.

Ci faptul că în vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire.

Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând și care doar răspunde la atacuri. Vreau un PSD care dă tonul.

PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe de dorințele bolnăvicioase de a căuta aprobarea celor care ne urăsc. De azi redevine partidul oamenilor, al românilor.”, a declarat Sorin Grindeanu în cadrul congresului PSD.