Sorin Grindeanu, atac dur după verdictul Pfizer: „Cineva trebuie să dea cu subsemnatul! Analizăm plângerea penală împotriva foștilor miniștri USR”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat virulent în urma deciziei, executorii, deși nu definitivă, care obligă România la plata a 600 de milioane de euro către gigantul Pfizer. Grindeanu susține că această sumă uriașă, care echivalează cu întregul „pachet de solidaritate” direcționat de PSD către pensionari și persoanele cu nevoi speciale, a fost pierdută „dintr-un foc” din cauza deciziilor luate de foștii miniștri USR ai Sănătății din perioada pandemiei.

Liderul social-democrat i-a nominalizat direct pe Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, pe care îi consideră principalii vinovați pentru comandarea unui volum de vaccinuri de câteva ori mai mare decât populația României. „600 de milioane de euro reprezintă foarte mulți bani. Când cumperi vaccinuri pentru o populație de 3-4 ori mai mare decât cea a României, s-ar putea ca cineva să trebuiască să dea cu subsemnatul”, a declarat Grindeanu, adăugând că, deși nu a făcut nicio plângere penală în viața sa, acum ia în calcul serios studierea acestui aspect legal.

„Pachetul de solidaritate”, sacrificat pe altarul comenzilor din pandemie

Sorin Grindeanu a făcut o paralelă dureroasă între eforturile bugetare ale PSD și amenda record impusă de instanță. El a subliniat că suma pierdută în procesul cu Pfizer coincide aproape matematic cu resursele pe care social-democrații s-au luptat să le includă în buget sub forma ajutoarelor pentru categoriile vulnerabile. Potrivit acestuia, este inacceptabil ca munca depusă pentru echilibrarea socială a țării să fie anulată de „erori” administrative din trecut.

Referindu-se la cei pe care îi numește ironic „tinerii frumoși și liberi din altă parte a eșichierului politic”, Grindeanu a afirmat că aceștia au luat decizii „în spatele României” și că este datoria lor să își dovedească nevinovăția în fața legii, el fiind convins de vinovăția acestora în gestionarea achizițiilor.

Scut pentru Alexandru Rafila: „A făcut bine că nu a mai comandat vaccinuri inutile”

În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a sărit în apărarea actualului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, în contextul criticilor privind refuzul României de a renegocia contractul cu Pfizer în 2023, așa cum au făcut alte state europene. Liderul PSD consideră că decizia lui Rafila de a nu mai comanda milioane de doze într-un moment în care pandemia se încheiase a fost una corectă și responsabilă.

„Îi dau dreptate lui Sandu Rafila că n-a făcut acea comandă când pandemia era terminată și nu mai avea nimeni nevoie de milioane de vaccinuri. A făcut bine că nu le-a comandat”, a punctat Grindeanu. El a respins strategia de a „comanda doar de dragul de a comanda”, sugerând că alte țări care au acceptat renegocierea au făcut-o sub o presiune care nu se mai justifica medical în România.

Soluții diplomatice și negocieri cu giganții farma pentru viitor

Deși tonul a fost unul de acuzare la adresa foștilor guvernanți, Sorin Grindeanu a lăsat deschisă o portiță pentru soluționarea crizei financiare prin dialog direct cu marii producători de medicamente. Vicepremierul consideră că se pot găsi soluții de compromis în perioada imediat următoare, astfel încât impactul asupra bugetului de stat să fie minimizat.

Printre variantele luate în calcul se numără posibilitatea ca România să achiziționeze alte tipuri de medicamente necesare sistemului public de sănătate de la aceleași companii, în locul dozelor de vaccin care nu mai sunt necesare. „Se pot găsi soluții discutând cu aceste mari companii, soluții bune pentru români, fără a mai irosi banii pe stocuri inutile”, a concluzionat liderul PSD, reiterând însă că acest proces de negociere nu îi absolvă de răspundere pe cei care au semnat contractele inițiale.