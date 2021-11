"Nu știam de această clinică că a fost închisă. Nu am fost acolo. Tot ce știu este ce aud de la preasă", a mărturisit femeia.

Întrebată ce crede că s-a întâmplat înainte de nenorocirea crae s-a petrecut cu fratele său, aceasta a răspuns: "El a avut un dosar cu toatele actele, ce boli a avut. Trebuia să le fi văzut un medic, să se uite pe ele. Nu ar fi avut voie să intre în acea cabina. Cardiac, după Covid, ar fi trebuit să nu îl lase să intre. Nu au făcut testare, au făcut o ședință (...). Acolo nu au oameni care să se ocupe, să își dea acordul cu privire la un posibil tratament", a afirmat Maria Tărchilă.

Întrebată dacă, după tratament, a vorbit cu fratele său sau dacă a vorbit cu acesta înainte de a merge la clinica privată respectivă, ea a spus că nu a știut nimic despre asta.

"Am vorbit doar odată. Mi-a spus doar să am grijă, să nu mai umblu prin natură, că eu merg, fac excursii: <<Nu mai umbla, ferește-te, că e foarte grav. Eu am avut Covid, am avut temepratură>>

Eu de la un nepot am aflat că el e grav. M-am speriat și am pelcat din Arad, am crezut că a avut un accident, ceva, când el era deja internat la Cardiologie în Reșița".

Femeiea susține că a intrat la un moment dat în posesia "unui singur film (...) care a fost reținut la Reșița, unde se vedea foarte puțin la plămânul drept, o pată albă, ca un geam, de se vedea prin el".

"Nu erau afectați plămânii. După autopsie, plămânii lui erau maro, nu roz, așa cum sunt ai oricărei persoane, chiar și după ce moare. Înseamnă că i s-au ars acolo, în cabina respectivă", a conchis aceasta.