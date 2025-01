Forțele ucrainene au raportat incidentul unui soldat nord-coreean rănit în urma confruntărilor din Kursk. În momentul în care se îndreptau spre el pe câmpul de luptă, acesta a detonat o grenadă. Armata a comunicat că niciun soldat ucrainean nu a suferit vătămări din cauza acestei explozii, dar a subliniat măsurile extreme la care recurg soldații nord-coreeni.

„Autodetonare și sinucideri: aceasta este realitatea despre Coreea de Nord”, a spus Kim, un fost soldat nord-coreean, în vârstă de 32 de ani, care a dezertat în Sud în 2022, cerând să fie identificat doar după numele de familie din cauza temerilor de represalii împotriva familiei sale care a rămas în Coreea de Nord, relatează publicația The Independent.

„Acești soldați care au plecat de acasă pentru a lupta acolo au fost spălați pe creier și sunt cu adevărat gata să se sacrifice pentru Kim Jong Un”, a adăugat acesta, referindu-se la liderul nord-coreean.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în weekend, capturarea a doi soldați nord-coreeni în regiunea Kursk.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6