Urmărește declarațiile exclusive ale șoferului suveranist stegar, în direct, la Realitatea PLUS:



”Eu am locuit în străinătate timp de 10 ani. Când am plecat am lăsat o Românie care era perfectă din punct de vedere, toată lumea era fericită, cât de cât, toată lumea era, avea bani, se descurca. Când m-am întors înapoi totul era schimbat. Acum, vreau să îmi cresc copii aici și având în vedere ultimele măsuri de austeritate care au fost impuse de Guvern m-au adus în stare să iau această formă de protest și disperare în principal, probabil. Regret pe cei pe care i-am încurcat în trafic, dar totul a fost pentru toată lumea, pentru toți români ce am făcut”, a declarat Alin Rebeca la Realitatea PLUS.

Întrebat ce l-a determinat să oprească autocamionul pe autostrada A1 și să blocheze traficul, șoferul suveranist a spus: ”În primul rând, m-am asumat tot ceea ce am făcut și îmi asum în continuare și am considerat că altă soluție nu am decât să fac această formă nouă de protest, o consider eu. O formă prin care să fiu văzut și să îmi fie auzită vocea. Restul protestelor care au loc și sunt organizate, se pare că nu sunt văzute de către guvernanții noștri. Eu știu ce risc, mi-am asumat totul de la început și îmi asum în continuare. Am făcut asta pentru familia mea și pentru tot poporul român”.

”În principal forțele de ordine s-au purtat cum ar trebui să se poarte, dar unele amenzi au fost chiar abuzive și în ordinul zecilor de mii. Am primit un număr mare de amenzi, vreo 5-6, venind din partea tuturor instituțiilor aproape. Am impresia că Guvernul a găsit o soluție să acopere gaura de la buget, amendându-mă pe mine cu tot ce a fost posibil. Ce am primit eu se apropie undeva la 80.000 de lei, plus ce au primit ceilalți șoferi care au mai fost, cred că trecem de peste 200.000 de lei ca și sumă”, a mai afirmat bărbatul