2023 a adus prețuri mai mari pentru poliţele de asigurare obligatorie, după ce autoritățile au majorat contribuțiile pe care firmele de asigurări trebuie să le vireze la fondul de garantare a asiguraților după falimentul City Insurance, scrie ziare.com

În plus, societățile de asigurare au libertate totală în fixarea tarifelor cu care vând RCA din vara anului trecut. Acestea folosesc noi criterii care influențează prețul asigurării.

Doi șoferi de aceeași vârstă care conduc același tip de mașină și au aceeași încadrare în sistemul bonus malus pot ajunge să plătească prime diferite pentru o poliță RCA cumpărată de la același broker și emisă de aceeași societate de asigurări.

Există deja diferențe și de la simplu la dublu, pentru că firmele de asigurare au introdus în calculul tarifelor RCA criteriul zonal.

Astfel, dacă mașina asigurată este înmatriculată într-o localitate sau județ cu frecvență și severitate mare a accidentelor, prima de asigurare va fi mai mare decât cea standard, în timp ce șoferii din localitățile cu daunalitate mai scăzută decât media sunt bonusați.

Firmele de asigurare își calculează prețurile în așa fel încât să poată acoperi plata daunelor și să realizeze și profit. Cu cât riscurile sunt mai mari, cu atât și costurile sunt mai mari și invers

„Cred că o să merg cu autobuzul de acum”

Șoferii care trebuie deja să își reînnoiască polițele RCA au aflat cât au de plătit. Este cazul relatat de un român care a descoperit că suma de plată a crescut cu încă 400 de lei, de la un an la altul, după cum a scris pe Reddit.

"Vreau și eu să mă plâng de ceva, anul trecut am dat pe asigurarea la mașină 1600 de lei, acum la aceeași firmă, care are și cel mai pic preț, costă 2000 de lei. Cred că o să merg cu autobuzul de acum".

Acesta a precizat că are 21 de ani.

În comentarii, mai mulți au precizat sumele pe care le-au plătit pentru asigurarea mașinii, RCA sau Casco.

"Am un vecin care a dat 3000 de lei pe Matiz și 2500 lei pe asigurare."

'Casco checking în 6000 de lei în septembrie. Încă mă doare ficatul."

"Mie mi-au făcut oferta de 7000 de euro. Euro, da, nu lei. Inutil să spun nu cam casco la mașină."

"Din cauza vârstei, nu prea ai de ales decât, ori autobuz, ori treci mașina pe cineva mai în vârstă, ori aștepți 10 ani și mergi cu RATB și după o să scadă."

"La mine, după 30 de ani a scăzut de 3x asigurarea (la acea vreme, am plătit 900 lei/ an, apoi următorul an 300 lei). Săptămâna trecută pe un motor 2.0 am dat 700."

"RCA 2.100 lei/12 luni. Casco 4K euro/12 luni. Vârsta 28, clasa B4. Am plătit cu 100 lei mai puțin decât anul trecut pentru RCA, și cu 200 euro mai puțin pe casco. Sunt curios cum îmi scade după vârsta de 30. Este de așteptat să crească prețurile, pentru că inflație."

"Părerea mea nepopulară e că la stilul de condus din România, asigurările nu au decât să se scumpească și mai mult."

Rate lunare la asigurare, următorul pas

"Ce ar putea să facă asigurătorii români e să facă și ei ca alții care au descoperit deja apa caldă, și să facă asigurarea anuală ca "abonament" cu plata pe lună, că e mult mai rezonabil să plătești cca 170 pe lună la salariu, decât 2000 dintr-un foc."

"De ce nu ai trecut mașina pe o rudă mai în vârstă? Am dat 700 lei asigurare pe un an, mașina trecută pe tatăl meu. Dacă o făceam pe numele meu era 1500+ lei, ca referință e un motor 2.0."

"Eu în condiții asemănătoare de la 1950 anul trecut, la 3200 anul asta. Același asigurător și aceeași perioadă."

"Practic suntem proști că le plătim, nu înțeleg de unde prețurile astea aberante, vor fi mai mulți ce vor circula fără asigurare."

"Probabil dacă nu-ți permiți să plătești asigurarea, nu ar trebui să ai mașină… pentru că realmente nu ti-o permiți."