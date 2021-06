După aproape o săptămână de calvar, fata a reușit să scape. Mai grav e că bărbatul este cunoscut de oamenii legii.



Acesta are 4 dosare penale. Cel pentru lipsire de libertate e cel mai recent. El are cazier pentru înșelaciune si frauda informatica, e judecat pentru viol si a fost condamnat in prima instanta și acest dosar pe langa un altul, de furt.



Fata a fost răpită de pe stradă în București, însă provine dintr-un centru de plasament, potrivit unor surse.



Avocatul Mariana Ștefan: „Discutăm de eșecul sistemului de plasament, vorbim de sistemul penitenciar pentru ca este clar ca nu avem de a face cu o reeducare in sistemul penitenciar cat exista si o continuitate, dupa ce si-a ispasit pedeapsa, cel putin o perioadă de timp pana se reintegreaza nu e supravegheata. Pe de alta parte discutam de carente legislative”.



Acum, bărbatul a fost arestat preventiv. Pentru că au găsit materiale pornografice în telefon, procurorii DIICOT au preluat dosarul de răpire.