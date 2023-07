Mihnea Vasiliu, fostul manager al Ringier România, a fost găsit mort într-un hotel din București, informează. Polițiștii și procurorii fac cercetări la fața locului.

Autoritățile au emis primul comunicat în acest caz:

„Ora 14.25, apel 112- Sectia 2 Politie a fost sesizata cu privire ca in fata Hotelului Ramada de pe Bd. Poligrafiei, nr. 3-5, s-a constatat decesul unei persoane de sex de masculin. La fata locului s-a luat legatura cu echipajul SMURD care a comunicat faptul ca a constatat decesul persoanei in cauza, diagnosticul fiind stop cardio-respirator.

De asemenea a fost identificata persoana decedata, respectiv numitul Vasiliu Mihnea Stefan. Totodata la adresa a fost identificata si fiica persoanei decedate , respectiv numita Vasiliu Catinca , care a comunicat faptul ca tatal sau a depus mult efort fizic in cursul zilei de azi, iar in urma cu aproximativ doua saptamani ar fi suferit un atac de cord.

A fost informata grupa operativa din cadrul Serviciului Omoruri care se va prezenta pentru a prelua cercetarile”, a informat Poliția Capitalei.

Decesul fostului șef al trustului Ringier Mihnea Vasiliu vine ca o surpriză pe piața media, întrucât în urmă cu trei săptămâni acesta decisese să se retragă din activitate.

„Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului.", scria Mircea Vasiliu pe data de 7 iulie 2023.

La rândul său, Ringier a anunţat, tot pe 7 iulie, plecarea lui Mihnea Vasiliu de la cârma companiei de presă.

Compania a prezentat public chiar cu o zi înainte, pe 6 iulie, concluziile unui audit independent în cazul sinuciderii jurnalistei Iulia Marin de la Libertatea. „Nu s-a stabilit nicio legătură cauzală între situaţia profesională a Iuliei Marin şi trista ei dispariţie. Colectivul Ringier România a avut grijă de Iulia şi a sprijinit-o în toate modurile posibile", este concluzia principală a auditului independent realizat de o firmă multinaţională de avocatură Schoenherr şi Asociaţii SCA.

Recent Paginademedia.ro a dezvăluit cum la regia Thematic Digital, regia de publicitate cu care Ringier are un parteneriat, directorul executiv al Ringier (fost şef al vânzărilor) a intrat ca administrator, iar soţia lui a devenit acţionar. Totodată, ziarul a primit critici, anul trecut în septembrie, de la omnul de afaceri Claudio Cisullo, preşedintele Consiliului de Adminsitraţie al dezvoltatorului imobiliar One United Properties, şi membru în Consiliul de Administraţie al Ringier. Era vorba despre un articol semnat de jurnalista Iulia Marin în care era prezentată motivarea instanţei de a opri proiectul imobiliar din Modrogan al firmei One, printre altele, pentru că investiţia a afectat spaţiul verde al zonei dintre Piaţa Victoriei şi Statuia Aviatorilor. „În e-mail, antreprenorul îi spune reporterei că „v-aţi informat incorect publicul”, îi reproşează că nu a fost căutat înainte de publicare şi îi atrage atenţia asupra „calităţii foarte slabe a muncii dumneavoastră”, după care trimite toate aceste lucruri, în CC, atât şefilor Ringier, cât şi celor doi patroni de la compania imobiliară One: Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, de asemenea colegi cu el de CA.”. Întregul episod a fost relatat chiar de jurnalistul Cătălin Tolontan pe site-ul Libertatea.

Ringier a intrat pe piața românească în 1992, iar de atunci a devenit cea mai mare companie străină de publishing din România. În anul 2007, compania deținea pe întreaga piață a presei scrise, o cotă de 59%, cu 65% pe segmentul ziarelor și 32% pe cel al revistelor.

Compania deține publicațiile Libertatea, Unica, Bolero, Bravo, Bravo Girl, Libertatea pentru femei, Lumea femeilor, TV Mania, TV Satelit. În perioada 2003-2008, Ringier a deținut și cotidianul sportiv ProSport.