Apelul la 112 a avut loc la începutul acestei săptămâni, mai exact pe 24 aprilie. Fiica persoanei imobilizate a sunat la numărul unic de urgență pentru a solicita o ambulanță în vederea transportării mamei sale la spital. Ce-i drept, ambulanța a sosit în minute, dar fără personal care să asigure preluarea pacientei de la domiciliu și urcarea acesteia în autovehicul.

”Chiar am făcut precizarea la telefon că nu are cine să ajute la transportarea ei, că eu am 45 de kilograme și că am hernie de disc și nu am cum să ajut. Am stat efectiv cu ambulanțierul să căutăm o persoană care să îl ajute să o urce pe mama în mașină. Dispecerul l-a pus pe ambulanțier să bată din ușă în ușă și să aștepte în stradă pe cineva care ar putea să ajute”, a declarat fiica bătrânei pentru o publicație locală.

Femeia spune că a sunat din nou la Ambulanță și a solicitat un brancardier, însă operatorul a avut o reacție nervoasă: «Descurcați-vă doamnă!» și a închis telefonul, acuză fiica bătrânei.

Contactat telefonic, managerul SAJ Brăila a evitat să comenteze subiectul, dând de înțeles că s-a acționat conform procedurilor. În schimb, ISU Brăila a explicat că intervenția SMURD se solicită doar în cazul persoanele de peste 90 de kilograme, cu stare critică de sănătate.