Situație critică: Ambulanța, SUFOCATĂ de cazuri COVID. Alis Grasu, managerul SABI: " Resursele sunt limitate. Trebuie folosite corect pentru a proteja urgența de cod roșu"

Medicul a subliniat că deși procedura de ocuparea a unor posturi în cadrul serviciului a fost demarată încă din 12 octombrie, instituția tot va mai avea "de suferit". Partea bună, spune Alis Grasu, este că s-a reușit creșterea capacităților în ceea ce privește resursa umană

"Luni, mai exact pe 12 octombrie am dispus procedura de ocupare a 141 de posturi, plus 105 din cele dispuse pe perioada stării de alertă, care au fost prelungite pentru 6 luni, restul s-au vacantat în utlima perioadă. În cazul a 70 de posturi, locurile s-au ocupat deja, pentru 71 am reluat procedura de ocupare. De suferit, vom mai suferi, dar am reușit să creștem capacitățile de intervenșie", a explicat managerul Serviciului de Ambulanță București-Ifov (SABI).

În ceea ce privește cerșterea cazurilor de COVID-19, Alis Grasu a explicat ca în ultima perioadă au existat zile cu un număr am putea să-i spunem record de solicitariâ, respectiv de apoximativ de 2.000 de solicitări pe zi. "Un procent destul de important este reprezentat de persoanele care prezintă semne și simptome specifice Covid. Unele solicitau testarea... (...) Solicitările de urgență, cele de cod roșu, când viața este pusă în pericol... Când suni la 112 este important să ai într-adevăr o urgență. Dacă ești întrebat de operator diverse lucruri, să răspunzi corect, fără exagerari", este mesajul transmis de managerul SABI celor care sună la Ambulanță.

Mai mult decât atât, Alice Grasu atrage atenția asuptra faptului că "resurse sunt limitate" și, prin urmare, "trebuie folosite corect pentru a proteja urgența de cod roșu".