Patru mari confederații sindicale — Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România „Frăţia”, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și Confederaţia Sindicala Naţională MERIDIAN — atrag atenția public asupra blocajului existent în dialogul social și asupra refuzului Executivului de a discuta revendicările legitime ale lucrătorilor, legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

Sindicaliștii au transmis că, în fața nedreptății, răspunsul lor rămâne „solidaritate, mobilizare și acțiune”, amintind că zeci de mii de lucrători au protestat deja în luna octombrie împotriva măsurilor de austeritate. Ei susțin că aceste măsuri au efecte neglijabile asupra redresării economice și reducerii deficitului, dar lovesc direct în lucrători și în categoriile sociale defavorizate, ocolindu-i pe decidenții care au generat situația.

În absența unui răspuns concret din partea Guvernului, confederațiile sindicale s-au adresat președintelui Nicușor Dan, invocând rolul său constituțional de mediator între puterile statului și societate.

După ce președintele declarase public că nu a primit nicio solicitare, la data de 3 noiembrie 2025, confederațiile i-au transmis oficial cererea de declanșare a procedurii de mediere între partidele parlamentare, Guvern și partenerii sociali.

Sindicaliștii consideră că tăcerea Administrației Prezidențiale nu este doar o dovadă de dezinteres față de dialogul social, ci și o ignorare a rolului constituțional al șefului statului.

În acest context, cele patru confederații au decis să organizeze o amplă manifestație în luna decembrie 2025 în fața Administrației Prezidențiale, scopul fiind acela de a-i reaminti președintelui României responsabilitățile care îi revin potrivit Constituției și de a solicita respectarea rolului său de mediator între cetățeni și instituțiile statului.