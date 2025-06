Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat joi pe site-ul Ministerului Muncii, cuantumul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare ar putea fi stabilit până la 300 lei brut lunar, pentru toate categoriile de personal plătit din fonduri publice.



"Noi am cerut în cadrul Comisiei de Dialog Social să se suspende dezbaterea pe această ordonanță și să fie convocat Consiliului Național Tripartit de urgență pentru a se discuta tot pachetul. Am impresia că ne dau cu țârâita și încep cu lucrătorii, pensionarii, nu cu decidenții politici, ceea ce este anormal. Tăierile trebuie să înceapă cu cei care au creat această situație: decidenții politici, partidele politice, care au subvenție de la bugetul de stat de 0,3% din PIB și care trebuie tăiată", a precizat Bogdan Iuliu Hossu.



Potrivit acestuia, forma Ordonanței de Urgență nu respecta mai multe condiționări, iar decidenții politici trebuie să fie primii garanți ai aplicării legii și ai Constituției.



"Am felicitat Ministerul Muncii că a găsit soluția de a avea bani pentru acoperirea cheltuielilor pentru cei 5 vicepremieri și pentru anturajul lor - asta ca o ironie. I-am anunțat că forma (Ordonanței de Urgență, n.r.) nu respectă mai multe condiționări și decidenții politici trebuie să fie primii garanți ai aplicării legii și ai Constituției. Ordonanța nu a stat minim 10 zile în dezbatere publică. Al doilea lucru, există o decizie a Curții Constituționale care spune că un act normativ poate fi modificat numai printr-un act normativ de cel puțin același nivel ca actul normativ de constituire. În cazul nostru, Legea 153 este organică. Al treilea lucru, condițiile de muncă sunt stabilite de o instituție specializată, care aparține de Ministerul Muncii - și ei nu pot spune, contrar tuturor normativelor: Nu mă interesează ca ei au constatat ca sunt condiții vătămătoare, eu consider că nu sunt condiții vătămătoare. Modificările se fac și la societăți comerciale cu capital de stat. Ei au introdus problema respectivă în contractele colective de muncă, iar Guvernul, peste prevederile unui contract colectiv negociat, înregistrat, parafat, dorește modificări de condiții, ceea ce este complet anormal, atât în principiul european, cât și în convențiile internaționale", a explicat Hossu.



Liderul sindical nu exclude declanșarea procedurilor pentru greva generală în toate sectoarele unde există organizații sindicale, dacă nu se ajunge la un acord în acest sens.

S-au încheiat discuțiile de la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii sindicali pe tema măsurilor fiscale: la ce concluzii s-a ajuns



"Am avut Consiliul general și decizia noastră este clară: de a declanșa procedurile pentru greva generală în toate sectoarele unde avem organizații sindicale. Sperăm să ajungem la o propunere comună cu celelalte Confederații sindicale care înțeleg că nici ele nu sunt foarte fericite cu măsurile guvernamentale actuale", a mai spus președintele CNS "Cartel Alfa", Bogdan Iuliu Hossu.



Cuantumul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare ar putea fi stabilit până la 300 lei brut lunar, pentru toate categoriile de personal plătit din fonduri publice, conform unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat joi pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.



Proiectul mai prevede că, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiții, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar, cu o durată cuprinsă între 1-3 zile lucrătoare.



Impactul financiar asupra bugetului general consolidat pe anul 2025 este estimat la 1,345 miliarde lei, respectiv reducerea cheltuielilor la bugetul de stat cu 1,047 miliarde lei și la bugetele locale cu 298 milioane lei.

Hossu: Deficitul bugetar, în dezbatere cu sindicatele, patronatele și partidele. Guvern nou - până la 30 iunie