Vederea este afectată de Alzheimer mai devreme decât memoria

În cadrul studiului britanic, 8.623 de persoane sănătoase au fost monitorizate pe parcursul mai multor ani. Acestea au efectuat inițial un test de sensibilitate vizuală în care trebuiau să apese un buton imediat ce vedeau formându-se un triunghi într-un câmp de puncte în mișcare. Sensibilitatea vizuală se referă la capacitatea de a detecta și procesa informații vizuale.

Până la sfârșitul studiului, 537 de participanți au dezvoltat demență. Aceștia au fost mult mai lenți în identificarea triunghiului pe ecran decât persoanele care nu au primit diagnosticul de demență.

Ce probleme de vedere semnalează boala Alzheimer

Boala Alzheimer afectează și alte aspecte legate de procesarea vizuală, cum ar fi capacitatea de a vedea contururile obiectelor (denumită sensibilitate la contrast) și de a deosebi anumite culori. De exemplu, capacitatea de a vedea spectrul albastru-verde este afectată devreme în demență.

Dificultatea de a ignora stimulii care distrag atenția vizuală

Un alt semn precoce al bolii Alzheimer observat de cercetătorii britanici este dificultatea de a ignora stimulii vizuali distractivi. Aceștia se referă la elemente vizuale din mediul înconjurător care captează atenția și afectează capacitatea unei persoane de a se concentra pe anumite sarcini sau activități. Exemple sunt persoanele sau obiectele care se mișcă în câmpul vizual, luminile intermitente sau culorile strălucitoare.

Dificultatea de a recunoaște fețele, semnul care prezice demența

Persoanele cu demență au dificultăți și în procesarea și recunoașterea fețelor noi, au mai observat autorii studiului britanic. Există un tipar specific pe care oamenii sănătoși îl urmează atunci când privesc fața unei persoane cu care vorbesc. Aceștia își mută privirea de la ochi la nas și apoi la gură. Acest tipar ajută la memorarea trăsăturilor feței și la recunoașterea ulterioară a persoanei respective.

La persoanele cu demență, „scanarea” feței interlocutorului nu urmează tiparul obișnuit. Privirea lor poate să nu focalizeze punctele esențiale ale feței și să fie dezordonată. Unii medici care tratează persoane cu demență le pot recunoaște după privire când le întâlnesc.