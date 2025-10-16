Simion: Toate prețurile s-au dublat, iar Bolojan se împrumută doar pentru a da bine în fața FMI și a Comisiei Europene

George Simion crede ca guvernul nu are niciun plan concret
Guvernul Bolojan îi forțează pe români să plătească prețuri enorme în magazine și face jocurile organizațiilor internaționale! Este opinia liderului AUR, George Simion, care spune despre Guvern că se împrumută pentru a fi pe placul Comisiei Europene și a FMI. De altfel, Simion este de părere că manevrele lui Bolojan i-au păcălit până și pe cei din conducerea Uniunii Europene. 

"În toată România, prețurile s-au dublat. Că vorbim de facturi, că vorbim de alimente. Nu. E fără precedent chestiunea asta. În toate țările, prețul la alimente este mai jos decât e în România. Ăștia se laudă că ne împrumutăm cu încă 17 miliarde în programul SAFE pentru a cumpăra armament, nu nemiluita, și plătim dobânzi mai mici. (...) Pentru a face bine în fața FMI-ului, la ECOFIN, la Comisia Europeană, i-au trebuit să ia niște măsuri care să pară că ar fi eficiente. I-au păcălit, și de asta și decizia CCR-ului. Impresia noastră e că și FMI-ul tot așa dorea: să se vadă niște progrese, nu contează dacă sunt eficiente sau nu," a afirmat George Simion, în exclusivitate la Realitatea Plus.