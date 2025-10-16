"În toată România, prețurile s-au dublat. Că vorbim de facturi, că vorbim de alimente. Nu. E fără precedent chestiunea asta. În toate țările, prețul la alimente este mai jos decât e în România. Ăștia se laudă că ne împrumutăm cu încă 17 miliarde în programul SAFE pentru a cumpăra armament, nu nemiluita, și plătim dobânzi mai mici. (...) Pentru a face bine în fața FMI-ului, la ECOFIN, la Comisia Europeană, i-au trebuit să ia niște măsuri care să pară că ar fi eficiente. I-au păcălit, și de asta și decizia CCR-ului. Impresia noastră e că și FMI-ul tot așa dorea: să se vadă niște progrese, nu contează dacă sunt eficiente sau nu," a afirmat George Simion, în exclusivitate la Realitatea Plus.