Reporter Realitatea Alexandra Alexandrescu: „În luna august spuneați: transparența este un principiu care stă la baza funcționarii acestui Guvern. Înainte de fiecare conferință de presă, inclusiv aceasta, suntem anunțați că suntem constrânși de timp și, în consecință este constrâns inclusiv numărul întrebărilor. La ultima conferință de presă, când un coleg a insistat să îi răspundeți la singură întrebare pe care ați permis să o punem, ne-ați amenințat că o să plecați din conferința, pe care chiar dvs ați organizat-o”

Bolojan: „Vă rog să îmi adresați întrebarea, daca vreți”

Reporter Realitatea Alexandra Alexandrescu: „Când vom vedea transparența pe care o promiteți de la începutul mandatului, când veți răspunde inclusiv la întrebările incomode?”

Bolojan: „Faptul că, în calitate de premier, organizez periodic conferințe de presă, este o dovada că răspund la orice fel de întrebare, dar daca vreți să mă întrebați, răspund, dacă doriți să țineți discursuri ideologice, va ascult, cu tot respectul, dar nu rezolvăm nimic”.

Reporter Realitatea Alexandra Alexandrescu: „Nu cred că ați venit cu această precizare la întrebările colegilor mei”

Bolojan: „Vă rog!”