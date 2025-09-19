În timp ce Guvernul vrea să impună austeritatea în primării, Ministerul Afacerilor Externe își extinde echipa și nu este preocupat de deficitul bugetar.

Coaliția de guvernare se ceartă în privința reformei din administrația publică locală, unde premierul ar vrea să concedieze 13.000 de funcționari din primării. Bolojan vorbește de fiecare dată despre reducerea cheltuielilor statului, însă e contrazis chiar de Ministerul Afacerilor Externe.

„Eu cred că, cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe (…) dacă ne scădem cheltuielile, pentru că aici e un sistem de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, trebuie să scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel. Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a declarat Bolojan.

Pe 15 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe a publicat mai multe anunțuri pentru 240 de posturi atât în corpul diplomatic, cât și diferite alte funcții la București. Pentru corpul diplomatic și consular, MAE are disponibile doar 135 de posturi, iar restul sunt pentru centrala ministerului.

Ministra Oana Țoiu a decis să facă angajări, deși de pe site-ul instituției aflăm că Ordonanța de Urgență 156/2024 îngheață angajările la stat în 2025. De asemenea, premierul vorbește despre reducerea cheltuielilor statului, însă deblochează angajările la MAE.

Chiar dacă MAE acuză de mai mult timp o lipsă de personal, în ultimii ani a organizat numeroase concursuri și nu a reușit să angajeze suficiente persoane. În decembrie 2024, MAE a scos la concurs 60 de posturi pentru corpul diplomatic și s-au ocupat doar 23. Totodată, a scos la concurs 80 de posturi consulare și nu s-a ocupat niciun loc, pentru că niciun candidat nu a trecut de proba scrisă. Problema Ministerului nu e lipsa concursurilor, ci tocmai concursurile în sine.